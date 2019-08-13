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РИА Новости

Зеленский упростит получение гражданства Украины россиянам

12:33 13.08.2019 (обновлено: 14:32 13.08.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПаспорт гражданина Украины
Паспорт гражданина Украины
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский поручил правительству подготовить законопроект об упрощенном порядке предоставления россиянам украинского гражданства, указ опубликован на сайте главы государства.
В документе речь идет о лицах, которые подверглись "преследованиям по политическим убеждениям".
Согласно указу, упрощенный порядок будет также распространяться на иностранцев и лиц без гражданства, участвовавших в "обеспечении национальной безопасности и обороны Украины".
Правительство должно будет оптимизировать процесс рассмотрения заявлений россиян и принятия решений по ним.
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В ноябре 2018 года Украина ограничила въезд для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет. Владимир Путин отметил, что Москва не будет вводить ответных ограничений, а наоборот — облегчит для украинцев процедуру получения российского гражданства.
В декабре президент подписал закон, который дает главе государства право определять, какие категории иностранцев могут получить гражданство России в упрощенном порядке. В апреле вступил в силу соответствующий указ, касающийся жителей ДНР и ЛНР. Первые центры выдачи открылись уже через несколько дней.
В ответ на возмущение со стороны Украины российские власти подчеркнули, что вопрос носит исключительно гуманитарный характер.
Позже право на упрощенное получение российского гражданства распространили на всех жителей Донецкой и Луганской областей, а не только неподконтрольных украинским властям территорий. В офисе президента Украины эту новость встретили "с грустью и негодованием".
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Популярные комментарии
Очередь под запись на месяц вперед!?))
13 августа, 12:44
Дмитрий
2316110113
Зеленский молодец! Не понимаю, почему Порошок так не поступил?
13 августа, 12:36
Иосиф Либерштейн
5511240217
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