Зеленский упростит получение гражданства Украины россиянам

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский поручил правительству подготовить законопроект об упрощенном порядке предоставления россиянам украинского гражданства, указ опубликован на Владимир Зеленский поручил правительству подготовить законопроект об упрощенном порядке предоставления россиянам украинского гражданства, указ опубликован на сайте главы государства.

В документе речь идет о лицах, которые подверглись "преследованиям по политическим убеждениям".

Согласно указу, упрощенный порядок будет также распространяться на иностранцев и лиц без гражданства, участвовавших в "обеспечении национальной безопасности и обороны Украины".

Правительство должно будет оптимизировать процесс рассмотрения заявлений россиян и принятия решений по ним.

Паспорта для жителей Донбасса

В ноябре 2018 года Украина ограничила въезд для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет. Владимир Путин отметил, что Москва не будет вводить ответных ограничений, а наоборот — облегчит для украинцев процедуру получения российского гражданства.

В декабре президент подписал закон, который дает главе государства право определять, какие категории иностранцев могут получить гражданство России в упрощенном порядке. В апреле вступил в силу соответствующий указ, касающийся жителей ДНР и ЛНР. Первые центры выдачи открылись уже через несколько дней.

В ответ на возмущение со стороны Украины российские власти подчеркнули, что вопрос носит исключительно гуманитарный характер.