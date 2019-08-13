Суд отменил решение о снятии КПРФ с выборов в гордуму Владикавказа

В начале августа сообщалось, что Советский районный суд Владикавказа снял представителей КПРФ с выборов в городское собрание по иску партии "Коммунисты России", которые в том числе утверждали, что при утверждении списка кандидатов КПРФ не было кворума. При этом в КПРФ сообщили, что процедура прошла так, как того требует закон, и обжаловали решение о снятии списка с выборов.