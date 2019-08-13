Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-13T12:23Z
https://ria.ru/20190813/1557442404.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40536/85/405368586_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_4c1fc40353189875baf941c2e54da6e3.jpg
РИА Новости

Суд отменил решение о снятии КПРФ с выборов в гордуму Владикавказа

12:23 13.08.2019
300
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
ПЯТИГОРСК, 13 авг - РИА Новости. Верховный суд Северной Осетии отменил решение Советского районного суда Владикавказа о снятии представителей КПРФ с выборов в городскую думу, сообщил РИА Новости представитель суда.
В начале августа сообщалось, что Советский районный суд Владикавказа снял представителей КПРФ с выборов в городское собрание по иску партии "Коммунисты России", которые в том числе утверждали, что при утверждении списка кандидатов КПРФ не было кворума. При этом в КПРФ сообщили, что процедура прошла так, как того требует закон, и обжаловали решение о снятии списка с выборов.
Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов
9 июля, 17:28Выборы в Мосгордуму
Мосгоризбирком объяснил недопуск КПРФ к проверке подписей других кандидатов
"Верховным судом отменено решение Советского районного суда Владикавказа о снятии списка кандидатов КПРФ на выборах в городскую думу. В Верховных суд поступила апелляционная жалоба, она была удовлетворена в части отмены решения районного суда", - сообщили в суде.
710100
Обсудить 1
КПРФВладикавказПолитика
Рекомендуем
Работа ЦИК России
В ЦИК рекомендовали отклонить жалобы двух кандидатов в МГД
РИА
Новости
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова
Памфилова заявила, что ЦИК работает на вдумчивых избирателей
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков переадресовал в ЦИК вопрос о переносе или отмене выборов
Фрагмент фрески Жизнь Вашингтона российско-американского художника Виктора Арнаутова на стене в средней школе им.Джорджа Вашингтона в Сан-Франциско, США
В США не будут закрашивать фрески с изображением Джорджа Вашингтона
Лента
новостей
Полицейские в международном аэропорте Куала-Лумпур в Сепанге
Найденное в джунглях Малайзии тело принадлежит европейке, сообщили СМИ
Председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании рабочей группы Центральной избирательной комиссии РФ по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) по выборам в Мосгордуму
В ЦИК заявили о претензиях к работе окружных комиссий в Москве
Как Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу
СМИ узнали, истребитель какой страны приблизился к борту Шойгу
Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста
На Крымском мосту зафиксировали новый рекорд трафика
Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь на заседании рабочей группы ЦИК. 6 августа 2019
Сумма штрафов Любови Соболь возросла почти до миллиона рублей
Задержанный в суде в наручниках
Мужчина напал на алтарника храма в центре Москвы
Линии электропередач
На Украине сочли нецелесообразным строительство энергомоста с Евросоюзом
Суд
Жителя Красноярска оштрафовали за неуважительный комментарий о президенте
Незарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Геннадий Гудков во время встречи с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой
ЦИК отклонил две жалобы на отказ в регистрации кандидатов в Мосгордуму
Юрий Трутнев
Трутнев призвал наказать Росрыболовство за невыполнение поручения кабмина
Объявление Быстрые деньги
Кузбасс попросил запретить рекламу и выдачу займов в местах скопления людей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:23Минпромторг получил предложение о запрете эксплуатации старых авто
09:18Депутат отправит Бузовой книги о блокаде Ленинграда
09:17Mercedes отозвал в России около тысячи машин
09:11США ищут предлог для выхода из ДСНВ, заявил экс-дипломат
09:11В Донецке четыре человека погибли в ДТП
09:11В Киргизии завели дело против уволенного экс-замглавы МВД
09:07В США не будут закрашивать фрески с изображением Джорджа Вашингтона
09:00"КамАЗ" поддержал инициативу о запрете эксплуатации старых машин
09:00Роскачество назвало признаки плохого вина
09:00Жара не вернется в Москву, заявил синоптик
08:54В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
08:51Власти КНР сравнили захват демонстрантами журналиста в Гонконге с терактом
08:50В Закарпатье почти 30 человек отравились на свадьбе
08:47В Таиланде пять человек погибли в ДТП, сообщили СМИ
08:40Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40
08:39В Рио-де-Жанейро более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП
08:27На Украине более 200 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
08:25Приамурью потребуется более 230 миллионов рублей федпомощи после паводка
08:20Дагестанский блогер-лихач насмерть сбил человека в Махачкале
08:08Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
Лента новостейМолния