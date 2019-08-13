Ученые рассказали о передвижениях косаток, выпущенных из "китовой тюрьмы"

ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Третья партия косаток из "китовой тюрьмы", которых выпустили в Охотское море 6 августа, идет в сторону Шантарских островов, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт океанографии (ВНИРО).

Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня, вторую группу из трех косаток - 16 июля, третью партию из трёх косаток - 6 августа. Вторая группа животных после выпуска разделилась: две старшие особи ушли далеко в море, а младшая – Александра – осталась у берега недалеко от района выпуска и кормилась у невода. Позже она ушла к берегам Сахалина, удалившись от места выпуска на расстояние более 100 километров. Экологи беспокоились за судьбу этой косатки, так как она уже выпрашивала рыбу у рыбаков недалеко от места выпуска, и просили очевидцев не кормить ее и снимать на видео.

"Согласно последним данным со спутниковых меток, установленных на животных, три косатки – Зоя, Тихон и Гайка, выпущенные 6 августа, двигаются в сторону Шантарских островов. Находясь около недели недалеко от места выпуска, животные активно двигались, адаптируясь к естественным условиям обитания, питались рыбой, которая большими косяками идет сейчас на нерест в этом районе", - говорится в сообщении.

Сейчас косатки вышли из Сахалинского залива и приближаются к заливу Академии.

Две крупные самки из первого и второго выпусков находятся на расстоянии 30 километров друг от друга в Шантарском море. Это традиционные места обитания диких косаток - их семьи зафиксировали там ученые в ходе мониторинга.

"Младшая самка Александра, выпущенная 16 июля, прошла большой путь по Охотскому морю и сейчас находится в Северо- Охотоморской подзоне, примерно в 600 километрах к северу от Шантарских островов. За время своей вольной жизни она поела рыбы в ставных неводах у острова Чкалова, поохотилась у северных берегов Сахалина, потом более недели провела в открытом море к северу от Сахалина, рыская на путях миграций тихоокеанских лососей", - сообщают ученые.

Затем она на большой скорости, преодолевая в сутки более 100 километров, пересекла Охотское море с востока на запад и сейчас пришла в районы рыбных промыслов в Северо-Охотоморской подзоне. Ученые полагают, что Александра последовательно проверяет основные районы летних рыбных промыслов в Охотском море.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние 5 лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.

Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.