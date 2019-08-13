В Приамурье с памятника погибшим в ВОВ убрали изображение солдат НАТО

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 авг — РИА Новости. С памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны, установленного в поселке Дипкун Тындинского района Приамурья, демонтировали панно с изображением солдат НАТО, сообщил РИА Новости депутат Тындинского районного совета Валерий Ветелкин.

"Произвели демонтаж, все эти мемориальные доски сняли, ободрали штукатурку, ведутся ремонтные работы", — сказал он.

Ранее Ветелкин рассказал агентству, что местные жители возмущаются тем, что на недавно отремонтированном памятнике изображены солдаты НАТО с автоматическими винтовками М-16.

Как заявила РИА Новости исполняющая обязанности главы администрации поселка Ирина Сокольникова, панно на памятнике заменят на изображение советских солдат.