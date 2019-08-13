В Приамурье с памятника погибшим в ВОВ убрали изображение солдат НАТО

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 авг — РИА Новости. С памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны, установленного в поселке Дипкун Тындинского района Приамурья, демонтировали панно с изображением солдат НАТО, сообщил РИА Новости депутат Тындинского районного совета Валерий Ветелкин.
"Произвели демонтаж, все эти мемориальные доски сняли, ободрали штукатурку, ведутся ремонтные работы", — сказал он.
Ранее Ветелкин рассказал агентству, что местные жители возмущаются тем, что на недавно отремонтированном памятнике изображены солдаты НАТО с автоматическими винтовками М-16.
Как заявила РИА Новости исполняющая обязанности главы администрации поселка Ирина Сокольникова, панно на памятнике заменят на изображение советских солдат.
После публикаций СМИ прокуратура Амурской области начала проверку.
23 сентября 2017, 00:13РИА НовостиПоявилось видео демонтажа схемы Шмайссера с памятника Калашникову