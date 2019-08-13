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РИА Новости

В Приамурье с памятника погибшим в ВОВ убрали изображение солдат НАТО

12:01 13.08.2019 (обновлено: 12:40 13.08.2019)
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© Валерий ВетелкинПамятник погибшим участникам Великой Отечественной войны в поселке Дипкун Амурской области
Памятник погибшим участникам Великой Отечественной войны в поселке Дипкун Амурской области
© Валерий Ветелкин
БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 авг — РИА Новости. С памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны, установленного в поселке Дипкун Тындинского района Приамурья, демонтировали панно с изображением солдат НАТО, сообщил РИА Новости депутат Тындинского районного совета Валерий Ветелкин.
"Произвели демонтаж, все эти мемориальные доски сняли, ободрали штукатурку, ведутся ремонтные работы", — сказал он.
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Ранее Ветелкин рассказал агентству, что местные жители возмущаются тем, что на недавно отремонтированном памятнике изображены солдаты НАТО с автоматическими винтовками М-16.
Как заявила РИА Новости исполняющая обязанности главы администрации поселка Ирина Сокольникова, панно на памятнике заменят на изображение советских солдат.
После публикаций СМИ прокуратура Амурской области начала проверку.
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