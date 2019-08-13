Террористы пытаются вербовать в России иностранных студентов, заявили в ФСБ

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Международные террористы пытаются вербовать в свои ряды иностранных студентов, учащихся в российских вузах, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников во вторник на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК).

До этого спецслужбы об этом аспекте не сообщали. Речь шла, в основном, о трудовых мигрантах.

"Эмиссарами международных террористических организаций продолжаются попытки вербовки и вовлечения в террористическую деятельность находящихся на территории России мигрантов, а также иностранных студентов, обучающихся в российских образовательных организациях", - сказал Бортников, слова которого цитируются в сообщении НАК.