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РИА Новости

Террористы пытаются вербовать в России иностранных студентов, заявили в ФСБ

11:39 13.08.2019 (обновлено: 11:52 13.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкДиректор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Международные террористы пытаются вербовать в свои ряды иностранных студентов, учащихся в российских вузах, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников во вторник на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК).
До этого спецслужбы об этом аспекте не сообщали. Речь шла, в основном, о трудовых мигрантах.
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"Эмиссарами международных террористических организаций продолжаются попытки вербовки и вовлечения в террористическую деятельность находящихся на территории России мигрантов, а также иностранных студентов, обучающихся в российских образовательных организациях", - сказал Бортников, слова которого цитируются в сообщении НАК.
"В складывающейся обстановке, отметил Александр Бортников, необходимо реализовать дополнительные меры по недопущению распространения радикальных настроений в среде мигрантов, повысить внимание руководителей федеральных органов исполнительной власти к данной проблеме и взять ее решение под личный контроль", - отмечается в сообщении.
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ФСБ РФАлександр БортниковРоссияОбщество
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