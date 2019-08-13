Трутнев заявил, что система преференций для проектов в Арктике подготовлена

ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что уже подготовлена система преференций для проектов в Арктике.

В июле Трутнев провел заседание государственной комиссии по вопросам развития Арктики, на котором рассматривался проект программы геологического изучения недр в Арктической зоне РФ и проект плана развития инфраструктуры Северного морского пути. На нем он заявил о подготовке системы преференций, которая, по его словам, "в ближайшие недели... будет доложена президенту". За основу документа взята система преференций, применяемая для инвестпроектов на Дальнем Востоке, которая, как отмечал вице-премьер, работает эффективно.

"ТОРы (территории опережающего развития – ред.) себя оправдали, Свободный порт Владивосток себя оправдал. Сейчас подготовили систему преференций на Арктику, я считаю, что она совершенней. Мы ее еще не приняли, будем докладывать президенту. Но мы учли недостатки, которые видим в сложившейся системе", - сказал Трутнев журналистам по итогам заседания совета при полпреде во Владивостоке.

По его словам, всего на Дальний Восток пришло в рамках разных форм поддержки бизнеса уже 540 миллиардов рублей частных инвестиций, выделено около 100 миллиардов федеральных средств, чтобы поддержать строительство социальной инфраструктуры. "Эти средства возникли в результате применения новых форм работы по результатам выполнения получений президента о национальном приоритете. Будем работу продолжать", - отметил полпред.