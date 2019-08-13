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РИА Новости

Экипаж корабля "Федерация" получит новый аварийный запас

11:05 13.08.2019 (обновлено: 12:08 13.08.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМакет пилотируемого транспортного корабля нового поколения "Федерация" в РКК "Энергия"
Макет пилотируемого транспортного корабля нового поколения Федерация в РКК Энергия
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Экипаж нового российского космического корабля "Федерация" получит новый носимый аварийный запас, который по содержанию будет повторять использующийся космонавтами сейчас, но с современными техническими средствами, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор - главный конструктор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.
"Ведется разработка носимого аварийного запаса для экипажа "Федерации". Коренных изменений по сравнению с комплектом для "Союза" не предвидится, такие экзотические вещи как рыболовные крючки останутся. Но техническая часть будет современной: новые радиостанции, маячок с определением координат по ГЛОНАСС, светодиодные фонари", - рассказал он.
В состав носимого аварийного запаса космонавтов входят продукты питания, аптечка, многофункциональный нож, принадлежности для разведения огня, принадлежности для ловли рыбы, пила, средства связи.
Помимо того, в аварийном запасе предусмотрены средства для спасения на случай посадки спускаемой капсулы на водную поверхность. "Сейчас с теми же задачами для экипажа "Федерации" разрабатывается новый комплект подобного снаряжения из современных материалов", - уточнил Поздняков.
Читайте полный текст интервью с Сергеем Поздняковым >>
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27 июня, 02:10РИА Новости
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