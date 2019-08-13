Экипаж корабля "Федерация" получит новый аварийный запас

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Экипаж нового российского космического корабля "Федерация" получит новый носимый аварийный запас, который по содержанию будет повторять использующийся космонавтами сейчас, но с современными техническими средствами, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор - главный конструктор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.

"Ведется разработка носимого аварийного запаса для экипажа "Федерации". Коренных изменений по сравнению с комплектом для "Союза" не предвидится, такие экзотические вещи как рыболовные крючки останутся. Но техническая часть будет современной: новые радиостанции, маячок с определением координат по ГЛОНАСС, светодиодные фонари", - рассказал он.

В состав носимого аварийного запаса космонавтов входят продукты питания, аптечка, многофункциональный нож, принадлежности для разведения огня, принадлежности для ловли рыбы, пила, средства связи.