В новом российском скафандре расширят "вход" для крупных космонавтов

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Следующее поколение российских скафандров для работы в открытом космосе может получить расширенный входной люк для более габаритных космонавтов, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор - главный конструктор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.

"К конструкции нынешнего скафандра "Орлан-МКС" накопилось большое количество предложений по нововведениям, как со стороны космонавтов, так и со стороны наших разработчиков. В частности, принято решение в следующей версии увеличить размеры входа в скафандр с целью расширения допустимых антропометрических параметров кандидатов в космонавты. Потенциально, размеры скафандра ограничены диаметрами имеющихся на МКС переходных люков – 800 мм. Несмотря на это ограничение, мы все же можем расширить имеющий вход", - рассказал Поздняков.

Ранее он сообщил, что предприятие обратилось к "Роскосмосу" с предложением начать разработку нового поколения скафандров на смену используемым сейчас "Орланам-МКС".

Также в новой версии скафандра предполагается изменить внутреннюю компоновку ранца для удобства его ремонта и обслуживания. Шить перчатки для открытого космоса предлагается после трехмерного сканирования кистей рук космонавтов, чтобы они были более удобны в работе, а рукава скафандра делать разноразмерными и легкосъемными.

Новый скафандр планируется еще больше компьютеризировать, передав бортовому компьютеру часть функций управления с пульта, размещенного на груди скафандра. Помимо того, скафандр планируется снабдить системой проецирования информации на стекло шлема. "Несколько лет назад испытывали прототип такого устройства, тогда он не совсем нас устроил по габаритам", - рассказал Поздняков.