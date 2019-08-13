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РИА Новости

В новом российском скафандре расширят "вход" для крупных космонавтов

10:45 13.08.2019 (обновлено: 12:08 13.08.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСкафандр для работы в открытом космосе "Орлан-МКС"
Скафандр для работы в открытом космосе Орлан-МКС
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Скафандр для работы в открытом космосе "Орлан-МКС". Архивное фото
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Следующее поколение российских скафандров для работы в открытом космосе может получить расширенный входной люк для более габаритных космонавтов, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор - главный конструктор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.
"К конструкции нынешнего скафандра "Орлан-МКС" накопилось большое количество предложений по нововведениям, как со стороны космонавтов, так и со стороны наших разработчиков. В частности, принято решение в следующей версии увеличить размеры входа в скафандр с целью расширения допустимых антропометрических параметров кандидатов в космонавты. Потенциально, размеры скафандра ограничены диаметрами имеющихся на МКС переходных люков – 800 мм. Несмотря на это ограничение, мы все же можем расширить имеющий вход", - рассказал Поздняков.
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Ранее он сообщил, что предприятие обратилось к "Роскосмосу" с предложением начать разработку нового поколения скафандров на смену используемым сейчас "Орланам-МКС".
Также в новой версии скафандра предполагается изменить внутреннюю компоновку ранца для удобства его ремонта и обслуживания. Шить перчатки для открытого космоса предлагается после трехмерного сканирования кистей рук космонавтов, чтобы они были более удобны в работе, а рукава скафандра делать разноразмерными и легкосъемными.
Новый скафандр планируется еще больше компьютеризировать, передав бортовому компьютеру часть функций управления с пульта, размещенного на груди скафандра. Помимо того, скафандр планируется снабдить системой проецирования информации на стекло шлема. "Несколько лет назад испытывали прототип такого устройства, тогда он не совсем нас устроил по габаритам", - рассказал Поздняков.
Несмотря на кардинальные изменения, общая концепция нового российского скафандра останется прежней: жесткая кираса с люком для входа сзади и мягкие оболочки для рук и ног. "Даже американцы, которые сейчас делают новый скафандр, пошли по нашей схеме – со входом космонавта через дверь сзади", - отметил Поздняков.
Читайте полный текст интервью с Сергеем Поздняковым >>
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