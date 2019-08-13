ВМС Шри-Ланки спасли двух тонувших во время купания россиян

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 авг - РИА Новости. Спасатели военно-морских сил Шри-Ланки спасли двух россиян, которых унесло течением во время купания в океане к югу от острова, говорится в распространённом сообщении ВМС республики.

Инцидент произошёл неподалёку от прибрежного города Матара. Двое россиян 28 и 42 лет находились в составе группы иностранцев во время морской прогулки в акватории этого города. Во время купания их начало уносить течением, после чего мужчины начали тонуть.