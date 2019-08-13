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РИА Новости

ВМС Шри-Ланки спасли двух тонувших во время купания россиян

10:38 13.08.2019
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© Fotolia / M.V. PhotographyВид на город Коломбо, Шри-Ланка
Вид на город Коломбо, Шри-Ланка
© Fotolia / M.V. Photography
Вид на город Коломбо, Шри-Ланка. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 13 авг - РИА Новости. Спасатели военно-морских сил Шри-Ланки спасли двух россиян, которых унесло течением во время купания в океане к югу от острова, говорится в распространённом сообщении ВМС республики.
Инцидент произошёл неподалёку от прибрежного города Матара. Двое россиян 28 и 42 лет находились в составе группы иностранцев во время морской прогулки в акватории этого города. Во время купания их начало уносить течением, после чего мужчины начали тонуть.
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Сейчас состояние спасённых мужчин стабильно, их жизням ничего не угрожает.
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Шри-ЛанкаРоссияВ мире
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