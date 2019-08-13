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РИА Новости
Культура

У актера Дмитрия Лысенкова украли автомобиль, сообщили СМИ

10:24 13.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛауреат театральной премии "Золотая Маска" в номинации "Драма. Мужская роль второго плана" Дмитрий Лысенков
Лауреат театральной премии Золотая Маска в номинации Драма. Мужская роль второго плана Дмитрий Лысенков
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг – РИА Новости. Неизвестный похитил у жителя Петербурга автомобиль в Приморском районе, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Двенадцатого августа около восьми часов утра в полицию Приморского района поступило сообщение от 55-летней гражданки о том, что в ночь на 12 августа от дома 16/1 по Серебристому бульвару неизвестный похитил принадлежащий ее 37-летнему сыну, актеру, автомобиль KIA Sportage", - говорится в релизе.
По информации местных СМИ, похищенный автомобиль принадлежит актеру Дмитрию Лысенкову. Он известен по ролям в фильмах "Сталинград", "Домашний арест" и других.
По данным пресс-службы полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Личность злоумышленника устанавливается.
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