У актера Дмитрия Лысенкова украли автомобиль, сообщили СМИ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг – РИА Новости. Неизвестный похитил у жителя Петербурга автомобиль в Приморском районе, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Двенадцатого августа около восьми часов утра в полицию Приморского района поступило сообщение от 55-летней гражданки о том, что в ночь на 12 августа от дома 16/1 по Серебристому бульвару неизвестный похитил принадлежащий ее 37-летнему сыну, актеру, автомобиль KIA Sportage", - говорится в релизе.
По информации местных СМИ, похищенный автомобиль принадлежит актеру Дмитрию Лысенкову. Он известен по ролям в фильмах "Сталинград", "Домашний арест" и других.
По данным пресс-службы полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Личность злоумышленника устанавливается.