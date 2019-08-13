Индия заказала в России оборудование для полета на орбиту своих космонавтов

"Индия разрабатывает собственные скафандры и системы жизнеобеспечения для пилотируемого корабля, с другой стороны они наметили пуск на 2022 год, времени осталось немного. В этой связи нам поступил запрос от структур "Роскосмоса" осуществить поставку в Индию соответствующего оборудования", - рассказал Поздняков.

В речи по случаю Дня независимости 15 августа 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил, что страна самостоятельно отправит в космос национальный экипаж к 2022 году, когда Индия будет отмечать 75-ю годовщину независимости. Полет планируется на декабрь 2021 года. Сообщалось, что в космос отправятся три человека - двое мужчин и женщина. Ожидается, что в реализации данного проекта помощь Нью-Дели окажет Москва. Посол Индии в РФ Бала Венкатеш Варма в интервью РИА Новости ранее сообщил, что практическая совместная работа двух стран на этом направлении начнется уже в 2019 году.