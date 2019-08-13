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РИА Новости

Индия заказала в России оборудование для полета на орбиту своих космонавтов

10:10 13.08.2019 (обновлено: 12:08 13.08.2019)
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© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : NASA/Роскосмос
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Индия в рамках подготовки к отправке на орбиту своей национальной миссии запросила у России космическое оборудование, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор - главный конструктор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.
"Индия разрабатывает собственные скафандры и системы жизнеобеспечения для пилотируемого корабля, с другой стороны они наметили пуск на 2022 год, времени осталось немного. В этой связи нам поступил запрос от структур "Роскосмоса" осуществить поставку в Индию соответствующего оборудования", - рассказал Поздняков.
О каких конкретно средствах идет речь, он не уточнил. Предприятие "Звезда" разрабатывает скафандры, средства жизнеобеспечения космонавтов, носимый аварийный запас, амортизационные средства и ложементы для космонавтов.
В речи по случаю Дня независимости 15 августа 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил, что страна самостоятельно отправит в космос национальный экипаж к 2022 году, когда Индия будет отмечать 75-ю годовщину независимости. Полет планируется на декабрь 2021 года. Сообщалось, что в космос отправятся три человека - двое мужчин и женщина. Ожидается, что в реализации данного проекта помощь Нью-Дели окажет Москва. Посол Индии в РФ Бала Венкатеш Варма в интервью РИА Новости ранее сообщил, что практическая совместная работа двух стран на этом направлении начнется уже в 2019 году.
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Начальник Центра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов в интервью РИА Новости рассказывал, что Россия поможет отобрать и подготовить членов индийского отряда космонавтов.
Первый и пока единственный индийский космонавт побывал на орбите в апреле 1984 года на советском космическом корабле "Союз Т-11". Им стал военный летчик Ракеш Шарма.
Читайте полный текст интервью с Сергеем Поздняковым >>
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Научно-производственное предприятие "Звезда"РоскосмосРоссияИндияРИА Наука
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