На Украине горняки шахты отказались работать из-за долгов по зарплате

КИЕВ, 13 авг - РИА Новости. Горняки шахты "Центральная" в Донецкой области Украины отказались приступать к работе, они требуют выплатить долги по заработной плате, сообщил во вторник глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
Накануне Волынец сообщил, что горняки шахты "Капитальная" госпредприятия "Мирноградуголь" отказались приступать к работе из-за долгов по зарплате.
"Горняки первой смены шахты "Центральная" госпредприятия "Мирноградуголь" отказались приступать к работе в связи с задолженностями по заработной плате", - написал Волынец на своей странице в Facebook.
Также он сообщил, что горняки шахт "Кураховская" и "Украина" продолжают свой протест, они второй день перекрывают дорогу вблизи населенного пункта Новоселидовка.
Ранее Волынец сообщал, что задолженность по зарплатам горняков государственных украинских шахт составляет почти 40 миллионов долларов. Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт.