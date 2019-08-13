Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-13T09:38Z
https://ria.ru/20190813/1557435474.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/149465/81/1494658164_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_7f60669cca8b19694bfcbfc9fa650743.jpg
РИА Новости

На Украине горняки шахты отказались работать из-за долгов по зарплате

09:38 13.08.2019
338
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкШахта в Донецкой области
Шахта в Донецкой области
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 13 авг - РИА Новости. Горняки шахты "Центральная" в Донецкой области Украины отказались приступать к работе, они требуют выплатить долги по заработной плате, сообщил во вторник глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
Накануне Волынец сообщил, что горняки шахты "Капитальная" госпредприятия "Мирноградуголь" отказались приступать к работе из-за долгов по зарплате.
"Горняки первой смены шахты "Центральная" госпредприятия "Мирноградуголь" отказались приступать к работе в связи с задолженностями по заработной плате", - написал Волынец на своей странице в Facebook.
Также он сообщил, что горняки шахт "Кураховская" и "Украина" продолжают свой протест, они второй день перекрывают дорогу вблизи населенного пункта Новоселидовка.
Ранее Волынец сообщал, что задолженность по зарплатам горняков государственных украинских шахт составляет почти 40 миллионов долларов. Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт.
Акция протеста шахтеров во Львове
10 августа, 14:02РИА Новости
Украинские шахтеры хотят провести пикет у офиса президента
1220200
Ситуация на УкраинеМихаил ВолынецВ мире
Рекомендуем
Мерные уровни, показывающие полное отсутствие воды в Северо-Крымском канале
Крымский депутат прокомментировал водную блокаду полуострова
РИА
Новости
Миллиардерша Светлана Бодрова
Как уборщица из Подмосковья стала "миллиардером"
Тушение лесных пожаров в Иркутской области
В Иркутской области лес горит на площади почти 775 тысяч гектаров
Северо-Крымский канал
Представитель Зеленского рассказал о позиции Киева по водной блокаде Крыма
Лента
новостей
Две кружки пива
АКИТ попросила Медведева ускорить запуск онлайн-продаж алкоголя
Крым
В Крыму назвали "сумасшествием" планы Киева устроить морскую блокаду
Актриса Анастасия Заворотнюк
Актрисе Анастасии Заворотнюк из-за долга могут запретить выезд за границу
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Врачи рассказали о состоянии девочки, платье которой подожгла подруга
Американский полицейский
В Чикаго задержали мужчину, устроившего стрельбу в больнице
Полиция и скорая помощь в Южной Корее
В Сеуле нашли мертвыми перебежчицу из КНДР с шестилетним сыном
Участники акции протеста шахтеров
Шахтеры на Украине перекрыли дорогу, требуя выплатить зарплату
Офис
Профсоюзы России предложили сократить рабочую неделю
Снайпер
Снайпер "Азова" подорвался в Донбассе
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Отмененный саммит Россия-Иран-Азербайджан пройдет в более подходящее время
Слоны в Индии
В Индии фермеру с сыном пришлось поселиться на деревьях из-за слонов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:36Nissan поддержал инициативу Госдумы о запрете эксплуатации старых машин
09:35В Ростове фельдшер скорой пнул пациентку и уехал
09:31Минтранс изучает предложения Госдумы о запрете эксплуатации старых авто
09:23Минпромторг получил предложение о запрете эксплуатации старых авто
09:18Депутат отправит Бузовой книги о блокаде Ленинграда
09:17Mercedes отозвал в России около тысячи машин
09:11США ищут предлог для выхода из ДСНВ, заявил экс-дипломат
09:11В Донецке четыре человека погибли в ДТП
09:11В Киргизии завели дело против уволенного экс-замглавы МВД
09:07В США не будут закрашивать фрески с изображением Джорджа Вашингтона
09:00"КамАЗ" поддержал инициативу о запрете эксплуатации старых машин
09:00Роскачество назвало признаки плохого вина
09:00Жара не вернется в Москву, заявил синоптик
08:54В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
08:51Власти КНР сравнили захват демонстрантами журналиста в Гонконге с терактом
08:50В Закарпатье почти 30 человек отравились на свадьбе
08:47В Таиланде пять человек погибли в ДТП, сообщили СМИ
08:40Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40
08:39В Рио-де-Жанейро более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП
08:27На Украине более 200 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
Лента новостейМолния