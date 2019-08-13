На Украине горняки шахты отказались работать из-за долгов по зарплате

КИЕВ, 13 авг - РИА Новости. Горняки шахты "Центральная" в Донецкой области Украины отказались приступать к работе, они требуют выплатить долги по заработной плате, сообщил во вторник глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Накануне Волынец сообщил, что горняки шахты "Капитальная" госпредприятия "Мирноградуголь" отказались приступать к работе из-за долгов по зарплате.

"Горняки первой смены шахты "Центральная" госпредприятия "Мирноградуголь" отказались приступать к работе в связи с задолженностями по заработной плате", - написал Волынец на своей странице в Facebook

Также он сообщил, что горняки шахт "Кураховская" и "Украина" продолжают свой протест, они второй день перекрывают дорогу вблизи населенного пункта Новоселидовка.