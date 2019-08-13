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РИА Новости

Прокуратура Приамурья заинтересовалась памятником с рисунком солдат НАТО

09:25 13.08.2019 (обновлено: 09:30 13.08.2019)
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© Валерий ВетелкинПамятник погибшим участникам Великой Отечественной войны в поселке Дипкун Амурской области
Памятник погибшим участникам Великой Отечественной войны в поселке Дипкун Амурской области
© Валерий Ветелкин
БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 авг - РИА Новости. Прокуратура Амурской области проведет проверку данных об изображении солдат НАТО на памятнике погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Дипкун Тындинского района Приамурья, сообщает надзорное ведомство.
Ранее депутат Тындинского районного Совета народных депутатов Валерий Ветелкин рассказал РИА Новости, что жители поселка возмущены изображением на обновленном памятнике в центре поселка солдат НАТО с автоматами М-16. Тындинский районный Совет народных депутатов предоставил агентству фото обновленного памятника.
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"Тындинская городская прокуратура по поручению прокуратуры Амурской области проводит проверку по факту нанесения некорректного изображения на отремонтированном памятнике в селе Дипкун. По предварительным данным, на указанном памятнике изображены силуэты солдат, которые не соответствуют изображению солдат периода Второй мировой войны",- сообщает прокуратура Приамурья.
Во время прокурорской проверки будет дана оценка исполнению законодательства о культурном наследии и эффективности расходования бюджетных денег на ремонт памятника. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее исполняющая обязанности главы администрации поселка Дипкун Ирина Сокольникова сообщила РИА Новости, что панно с изображением солдат на памятнике заменят, займется этим местная компания. По словам Сокольниковой, после замены панно на памятнике в Дипкуне будет "изображение советских солдат".
В 2016 году в одном из торговых центров Благовещенска вывесили баннер с нацистским танком и перевернутым российским флагом, через несколько часов плакат был снят, позже администрация заведения принесла извинения за "недопустимые ошибки и некомпетентность исполнителя при изготовлении баннера".
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