Прокуратура Приамурья заинтересовалась памятником с рисунком солдат НАТО

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 авг - РИА Новости. Прокуратура Амурской области проведет проверку данных об изображении солдат НАТО на памятнике погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Дипкун Тындинского района Приамурья, сообщает надзорное ведомство.

Ранее депутат Тындинского районного Совета народных депутатов Валерий Ветелкин рассказал РИА Новости, что жители поселка возмущены изображением на обновленном памятнике в центре поселка солдат НАТО с автоматами М-16. Тындинский районный Совет народных депутатов предоставил агентству фото обновленного памятника.

"Тындинская городская прокуратура по поручению прокуратуры Амурской области проводит проверку по факту нанесения некорректного изображения на отремонтированном памятнике в селе Дипкун. По предварительным данным, на указанном памятнике изображены силуэты солдат, которые не соответствуют изображению солдат периода Второй мировой войны",- сообщает прокуратура Приамурья.

Во время прокурорской проверки будет дана оценка исполнению законодательства о культурном наследии и эффективности расходования бюджетных денег на ремонт памятника. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее исполняющая обязанности главы администрации поселка Дипкун Ирина Сокольникова сообщила РИА Новости, что панно с изображением солдат на памятнике заменят, займется этим местная компания. По словам Сокольниковой, после замены панно на памятнике в Дипкуне будет "изображение советских солдат".