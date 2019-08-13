В России остановили разработку ранца-спасателя для космонавтов

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Разработка реактивного ранца для спасения космонавтов, удалившихся от космического корабля или станции на опасное расстояние, приостановлена, но работы могут возобновиться во время создания скафандра нового поколения, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор - главный конструктор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.

"Несколько лет назад мы по собственной инициативе начали разрабатывать новую систему, изготовили ее макет. В связи с отсутствием финансирования работы заморожены до лучших времен. В новом скафандре мы предлагаем реализовать эту систему", - рассказал он.

Ранее Поздняков сообщил, что предприятие обратилось к "Роскосмосу" с предложение начать разработку нового поколения скафандров на смену используемым сейчас "Орланам-МКС".

Советские и американские инженеры в разные периоды создавали несколько версий систем спасения на случай, если космонавт удалится на опасное расстояние от космической станции или корабля. Самыми известными стали американский Manned Maneuvering Unit, испытанный в трех полетах шаттлов в 1984 году, и советская установка для перемещения и маневрирования УПМК 21КС, испытанная в 1990 году.