Температура в Москве повысится до 25 градусов, вечером ожидается гроза

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Температура воздуха в Москве во вторник повысится до 25 градусов, днём ожидается комфортная летняя погода, вечером пройдут ливневые дожди, местами с грозами, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Большую часть дня погода будет определяться высоким гребнем антициклона, поэтому ожидается комфортная летняя погода. Переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в Москве повысится до плюс 23-25 градусов, по области до плюс 20-25, что соответствует климатическим показателям июля", - сообщил Тишковец.