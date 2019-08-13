Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-13T08:09Z
https://ria.ru/20190813/1557433258.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155690/33/1556903352_0:340:3032:2046_1036x0_80_0_0_9d11129c15abbafbcc74eb57c09a3937.jpg
РИА Новости

Температура в Москве повысится до 25 градусов, вечером ожидается гроза

08:09, 13 августа 2019
270
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМосква
Москва
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Температура воздуха в Москве во вторник повысится до 25 градусов, днём ожидается комфортная летняя погода, вечером пройдут ливневые дожди, местами с грозами, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Большую часть дня погода будет определяться высоким гребнем антициклона, поэтому ожидается комфортная летняя погода. Переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в Москве повысится до плюс 23-25 градусов, по области до плюс 20-25, что соответствует климатическим показателям июля", - сообщил Тишковец.
Люди под зонтами во время дождя в Москве
7 августа, 16:35РИА Новости
Росгидромет назвал причину аномальной погоды этим летом
По словам синоптика, с вечера, с 18.00, на городе скажется влияние атмосферного фронта, связанного с северо-атлантическим антициклоном, и небо затянут облака, из-за чего пройдут ливневые дожди, местами грозы. Ветер южный, 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 745 миллиметров ртутного столба.
110000
Обсудить 0
Евгений ТишковецМоскваОбщество
Рекомендуем
Дождь в Москве
В Москве вечером может выпасть около 13% месячной нормы осадков
РИА
Новости
Программирование
IT-компании обучат московских педагогов креативному программированию
Колбаса
В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать колбасу
Космонавты
Новый российский скафандр могут создать в течение четырех лет
Лента
новостей
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп
Economist подсчитал количество постов Трампа о России
Нашивки сотрудников МЧС России
В Белом море эвакуировали пассажиров севшего на мель экскурсионного судна
Река Обь
В Томской области на Оби затонула баржа с грузом
На шахте
Экологи выявили множество нарушений золотодобытчиков в Оймяконском районе
Военные саперы проверили территорию поселка рядом с горевшим складом в Ачинском районе
Режим ЧС в Каменке будет действовать весь срок восстановительных работ
Вечный огонь
В Приамурье с памятника погибшим в ВОВ уберут изображение солдат НАТО
Северокорейский лидер Ким Чен Ын наблюдает за испытательными запусками ракет
Ким Чен Ын повысил более ста военных за разработку новых вооружений
Свадебная фотосессия
В Сети раскритиковали подружек невесты за неуместные платья
Эвакуация кошек и их хозяина спасателями МЧС России в Хабаровске
Гребень амурского паводка подходит к Хабаровску
Скорая помощь, Индия
На востоке Дели вспыхнул пожар на одном из крупнейших текстильных рынков
Медведь
В Хабаровском крае медведь убил грибника
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:03В России остановили разработку ранца-спасателя для космонавтов
09:00В России создан первый в мире бесплатный ресурс для анализа биоматериалов
08:58Utair попросил Минтранс отложить распределение бывших маршрутов "Трансаэро"
08:56Число госпитализированных с отравлением в Винницкой области выросло до 12
08:55В Индии фермеру с сыном пришлось поселиться на деревьях из-за слонов
08:50Глава ГКНБ Киргизии подтвердил, что Атамбаев стрелял в бойцов спецназа
08:48Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах
08:45Суд в Киргизии арестовал 120 единиц имущества Атамбаева
08:41Глава ГКНБ Киргизии обвинил Атамбаева в подготовке госпереворота
08:35В Томской области на Оби затонула баржа с грузом
08:30Ким Чен Ын повысил более ста военных за разработку новых вооружений
08:26В Белом море эвакуировали пассажиров севшего на мель экскурсионного судна
08:20Economist подсчитал количество постов Трампа о России
08:15В Москве вечером может выпасть около 13% месячной нормы осадков
08:10В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать колбасу
08:09Температура в Москве повысится до 25 градусов, вечером ожидается гроза
08:09IT-компании обучат московских педагогов креативному программированию
08:08Экологи выявили множество нарушений золотодобытчиков в Оймяконском районе
08:05Новый российский скафандр могут создать в течение четырех лет
07:59Givenchy и Coach извинились за выпуск одежды с неправильной картой Китая
Лента новостейМолния