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РИА Новости

IT-компании обучат московских педагогов креативному программированию

08:09, 13 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Программирование. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. IT-компании проведут мастер-классы для учителей по креативному программированию и основам работы на языке Python на форуме "Город образования", который пройдет в столице с 29 августа по 1 сентября, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
Московский международный форум "Город образования" пройдет в Москве с 29 августа по 1 сентября. Форум пройдет в третий раз, в прошлом году его посетили более 130 тысяч человек. В 2018 году деловая программа включила 460 секций, 53 страны, 87 городов, 603 иностранных гостя стали участниками форума.
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"Мастер-классы по креативному программированию для педагогов пройдут на форуме "Город образования" в рамках проекта "IT-класс в московской школе". Учителя изучат полезные возможности языка Python, попробуют создать команды для голосового помощника и узнают, как пользоваться облачными сервисами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мастер-классы проведут представители крупных компаний, которые занимаются информационными технологиями.
Добавляется, что первого сентября в школах Москвы откроется новое направление предпрофессионального обучения - IT-классы.
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