IT-компании обучат московских педагогов креативному программированию

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. IT-компании проведут мастер-классы для учителей по креативному программированию и основам работы на языке Python на форуме "Город образования", который пройдет в столице с 29 августа по 1 сентября, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Московский международный форум "Город образования" пройдет в Москве с 29 августа по 1 сентября. Форум пройдет в третий раз, в прошлом году его посетили более 130 тысяч человек. В 2018 году деловая программа включила 460 секций, 53 страны, 87 городов, 603 иностранных гостя стали участниками форума.

"Мастер-классы по креативному программированию для педагогов пройдут на форуме "Город образования" в рамках проекта "IT-класс в московской школе". Учителя изучат полезные возможности языка Python, попробуют создать команды для голосового помощника и узнают, как пользоваться облачными сервисами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мастер-классы проведут представители крупных компаний, которые занимаются информационными технологиями.