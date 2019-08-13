Новый российский скафандр могут создать в течение четырех лет

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Новый российский скафандр для работы человека в открытом космосе может быть создан в течение четырех лет, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор - главный конструктор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.