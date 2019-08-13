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РИА Новости

Новый российский скафандр могут создать в течение четырех лет

08:05, 13 августа 2019
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© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкКосмонавты
Космонавты
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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Космонавты. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Новый российский скафандр для работы человека в открытом космосе может быть создан в течение четырех лет, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор - главный конструктор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.
"На разработку нового скафандра требуется порядка четырех лет", - рассказал Поздняков.
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Ранее он сообщил, что предприятие обратилось к "Роскосмосу" с предложение начать разработку нового поколения скафандров на смену используемым сейчас "Орланам-МКС".
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Научно-производственное предприятие "Звезда"РоскосмосМоскваРИА Наука
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