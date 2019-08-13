Гребень амурского паводка подходит к Хабаровску

ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Гребень паводка на Амуре смещается к Хабаровску, там уже подтоплено 1,3 тысячи дач на островах у города, сообщает ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю.

В Хабаровском крае из-за паводка на Амуре введен режим ЧС. Вода заходит и во дворы краевой столицы. В воскресенье сообщалось о подтоплении около 1,2 тысячи дач на островах у Хабаровска.

"В настоящее время гребень паводка на реке Амур смещается от поселка Нижнеспасское Еврейской автономной области в сторону города Хабаровска. На утро 13 августа уровень воды у краевой столицы был на отметке 558 сантиметров (+9 сантиметров за сутки) при опасном явлении в 600. В течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 10-20 сантиметров… Во власти стихии находятся более 1300 дачных участков на островных территориях - островах Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный", - говорится в сообщении.

Подтоплены 9 приусадебных участков на улицах Вилюйской, Богачёва, Керченской, Кемеровском проезде Хабаровска. В селе Елабуга вода зашла не территорию одного частного подворья, также паводок подтопил один участок в селе Петропавловка.

В Нанайском муниципальном районе вода вышла на дорогу между населенными пунктами Дубовый Мыс и Гасси на протяжении 242 метров на высоту до 80 сантиметров. Также подтопило участок в селе Синда и 2 приусадебных участка в селе Дубовый мыс.

В Нанайский район прибыла аэромобильная группа спасателей.