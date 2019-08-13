Предложение о создании нового российского скафандра направлено в Роскосмос

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Разработчик и производитель космических скафандров Научно-производственное предприятие "Звезда" направило в "Роскосмос" предложение о необходимости начала разработки нового скафандра для работы в открытом космосе, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор - главный конструктор предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.

С 2017 года российские космонавты на МКС используют скафандры "Орлан-МКС", а в качестве резервного хранят на борту станции "космический доспех" предыдущего поколения – "Орлан-МК". Текущее поколение скафандров за счет использования полиуретановой оболочки вместо резиновой, рассчитано на 20 выходов в открытый космос против 15 у предыдущего поколения. Однако только работы по подключению к системам МКС нового Многофункционального лабораторного модуля "Наука", запуск которого планируется на конец 2020 года, потребует от космонавтов около 10 выходов в космос, то есть "съедят" половину гарантированного ресурса имеющихся скафандров.