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РИА Новости

Предложение о создании нового российского скафандра направлено в Роскосмос

07:03, 13 августа 2019
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© РИА Новости / Роскосмос / Перейти в фотобанкСкафандр
Скафандр
© РИА Новости / Роскосмос
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Скафандр. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Разработчик и производитель космических скафандров Научно-производственное предприятие "Звезда" направило в "Роскосмос" предложение о необходимости начала разработки нового скафандра для работы в открытом космосе, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор - главный конструктор предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.
"Мы обратились к "Роскосмосу" с предложением приступить к разработке нового поколения скафандра", - сказал он.
С 2017 года российские космонавты на МКС используют скафандры "Орлан-МКС", а в качестве резервного хранят на борту станции "космический доспех" предыдущего поколения – "Орлан-МК". Текущее поколение скафандров за счет использования полиуретановой оболочки вместо резиновой, рассчитано на 20 выходов в открытый космос против 15 у предыдущего поколения. Однако только работы по подключению к системам МКС нового Многофункционального лабораторного модуля "Наука", запуск которого планируется на конец 2020 года, потребует от космонавтов около 10 выходов в космос, то есть "съедят" половину гарантированного ресурса имеющихся скафандров.
Космонавт
05:02РИА Новости
Новый российский скафандр можно будет использовать на Луне
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КосмосРоскосмосРоссияРИА Наука
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