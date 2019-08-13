В Су-24 и Су-25 установят катапультные кресла с подогревом

"Старые кресла для Су-24 и Су-25 снабжаются системой электроподогрева. В глубокой модернизации имеющихся кресел смысла пока нет. Их срок эксплуатации достигает до 40 лет, высказываются предложения о его дальнейшем продлении", - рассказал Поздняков.