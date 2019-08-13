В Су-24 и Су-25 установят катапультные кресла с подогревом

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Катапультные кресла для фронтового бомбардировщика Су-24 и штурмовика Су-25 получат электроподогрев, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор - главный конструктор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.
"Старые кресла для Су-24 и Су-25 снабжаются системой электроподогрева. В глубокой модернизации имеющихся кресел смысла пока нет. Их срок эксплуатации достигает до 40 лет, высказываются предложения о его дальнейшем продлении", - рассказал Поздняков.