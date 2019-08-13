Трутнев призвал глав регионов ДФО помочь пострадавшим от паводков и пожаров

ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев призвал глав регионов Дальнего Востока проводить основную работу по ликвидации последствий природных пожаров и паводков и держать эти вопросы на личном контроле.
"Хочу обратить внимание на сложную сложившуюся ситуацию в части природных пожаров и паводков. Я прошу (врио губернатора Забайкальского края Александра) Осипова обеспечить выполнение всех необходимых (восстановительных) работ (после пожаров) в установленные президентом сроки. Времени осталось немного. Помощь необходимую оказываем, правительство принимает меры. Пожалуйста, возьмите это на контроль", - сказал Трутнев, открывая заседание совета при полпреде во Владивостоке.
По его словам, сложная паводковая ситуация сохраняется в ЕАО, Хабаровском крае, в Амурской области ситуация стабилизируется, но проблемы там еще есть.
"Необходимые меры правительством РФ по поддержке пострадавших регионов и населения приняты, но хочу обратить внимание, что основная часть работы должна быть выполнена на местах. Прошу губернаторов держать это на личном контроле и все вопросы, которые у людей есть, своевременно решать", - отметил полпред.