Трутнев призвал глав регионов ДФО помочь пострадавшим от паводков и пожаров

"Хочу обратить внимание на сложную сложившуюся ситуацию в части природных пожаров и паводков. Я прошу (врио губернатора Забайкальского края Александра) Осипова обеспечить выполнение всех необходимых (восстановительных) работ (после пожаров) в установленные президентом сроки. Времени осталось немного. Помощь необходимую оказываем, правительство принимает меры. Пожалуйста, возьмите это на контроль", - сказал Трутнев, открывая заседание совета при полпреде во Владивостоке.