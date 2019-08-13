Новый российский скафандр можно будет использовать на Луне

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Следующее поколение российских скафандров для работы человека в открытом космосе можно будет использовать во время высадки на лунную поверхность, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор - главный конструктор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.

"Если говорить о перспективах полета на Луну, то скафандр "Орлан" следующего поколения можно будет использовать для высадки и работы на ее поверхности", - сказал Поздняков.

Для этого, по его словам, жесткую часть скафандра предлагается сделать короче, чтобы добавить ему подвижности. Кроме того, у лунной модификации будут собственные штаны с шарнирами, позволяющими передвигаться по поверхности Луны. Однако разработка таких штанин – задача будущего.

"Сейчас такие штаны с шарнирами не нужны, ноги в открытом космосе используются только для фиксации космонавта в специальных устройствах "Якорь", благодаря которому у космонавта освобождаются обе руки для работы", - рассказал Поздняков.