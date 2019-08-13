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РИА Новости

Новый российский скафандр можно будет использовать на Луне

05:02, 13 августа 2019
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© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкКосмонавт
Космонавт
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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Космонавт. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Следующее поколение российских скафандров для работы человека в открытом космосе можно будет использовать во время высадки на лунную поверхность, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор - главный конструктор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.
"Если говорить о перспективах полета на Луну, то скафандр "Орлан" следующего поколения можно будет использовать для высадки и работы на ее поверхности", - сказал Поздняков.
Для этого, по его словам, жесткую часть скафандра предлагается сделать короче, чтобы добавить ему подвижности. Кроме того, у лунной модификации будут собственные штаны с шарнирами, позволяющими передвигаться по поверхности Луны. Однако разработка таких штанин – задача будущего.
"Сейчас такие штаны с шарнирами не нужны, ноги в открытом космосе используются только для фиксации космонавта в специальных устройствах "Якорь", благодаря которому у космонавта освобождаются обе руки для работы", - рассказал Поздняков.
Ранее сообщалось, что первый российский космонавт высадится на Луне в 2030 году.
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