В Приамурье на памятнике погибшим в ВОВ изобразили солдат НАТО

"Вообще там темные силуэты (на обновленном памятнике), там нет ничего, их не видно. Потом кто-то увидел, что на автомате мушка прицельная не такая. С 23 июня обговорено с фирмой, которая это все делала, что будет замена. Сейчас эта фирма у нас ремонтирует детский сад, потом начнут замену панно", - рассказала Сокольникова РИА Новости.