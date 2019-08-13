В Приамурье на памятнике погибшим в ВОВ изобразили солдат НАТО

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 авг - РИА Новости. Солдат в форме НАТО изобразили на обновленном памятнике воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Дипкун Тындинского района, рассказал РИА Новости депутат Тындинского районного Совета народных депутатов Валерий Ветелкин.
Памятник установлен в центре поселка, по словам депутата, ему около 20 лет. На обновленном памятнике в Дипкуне изображены силуэты солдат с американскими автоматическими винтовками M16.
"Народ, проживающий в поселке Дипкун, негодует по этому поводу",- рассказал Ветелкин РИА Новости, отметив, что, по его данным, администрация Тындинского района "не имеет к этому никакого отношения".
Депутат направил запрос в государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Амурской области и получил ответ, что памятник не состоит в реестре культурного наследия.
"Мы хотим узнать, кто производил работы на памятнике, добиться изменений", - добавил Ветелкин.
Исполняющая обязанности главы администрации поселка Дипкун Ирина Сокольникова, комментируя эту информацию, заверила, что панно с изображением солдат НАТО заменят.
"Вообще там темные силуэты (на обновленном памятнике), там нет ничего, их не видно. Потом кто-то увидел, что на автомате мушка прицельная не такая. С 23 июня обговорено с фирмой, которая это все делала, что будет замена. Сейчас эта фирма у нас ремонтирует детский сад, потом начнут замену панно", - рассказала Сокольникова РИА Новости.
В 2016 году в одном из торговых центров Благовещенска вывесили баннер с нацистским танком и перевернутым российским флагом, через несколько часов плакат был снят, позже администрация заведения принесла извинения за "недопустимые ошибки и некомпетентность исполнителя при изготовлении баннера".