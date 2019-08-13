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РИА Новости
Война в Сирии

Экипировку летчиков боевой авиации модернизируют после операции в Сирии

04:02, 13 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкФронтовые бомбардировщики Су-24
Фронтовые бомбардировщики Су-24
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Фронтовые бомбардировщики Су-24. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Разгрузочный жилет летчиков боевой авиации после операции в Сирии решили модернизировать на случай их катапультирования над территорией противника, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор - главный конструктор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.

"В связи с сирийскими событиями вновь, как во времена Афганистана, актуальным стал вопрос о модернизации разгрузочного жилета для летчиков боевой авиации, размещения в нем сигнальных ракетниц, медицинских препаратов, питания и воды, гранат, пистолета и так далее. У вертолетчиков такие жилеты есть, но они не адаптированы к катапультированию из самолета на больших скоростях", - рассказал Поздняков.

По его словам, сейчас предприятие ведет работы по адаптации разгрузочного жилета и его содержимого к критическим условиям при катапультировании из самолета. "Предварительные требования к жилету сформированы, изготовлен прототип. К осени планируется сформулировать окончательное техническое задание и в следующем году представить жилет на испытания", - рассказал глава предприятия.
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Российские Воздушно-космические силы принимают участие в борьбе с террористами на территории Сирии с 2015 года.
В ноябре 2015 года российский Су-24 был сбит турецким F-16 над сирийской территорией и упал в четырех километрах от границы с Турцией. Анкара утверждала, что Су-24 вошел в ее воздушное пространство. Российский Генштаб заявил, что самолет границу не пересекал, это подтверждали данные сирийской ПВО. Пилот Су-24 Олег Пешков после катапультирования расстреляли с земли боевики. Погибшему летчику было посмертно присвоено звание Героя России.
Еще один российский летчик майор Филипов погиб в Сирии 3 февраля 2018 года, когда при совершении облета зоны деэскалации Идлиб его штурмовик Су-25 сбили из ПЗРК террористы. Приземлившись после катапультирования, летчик вел бой из штатного оружия, а после окружения боевиками, подорвал себя гранатой.
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Война в СирииСирияРоссияБезопасность
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