Новый российский скафандр предложили впервые сделать из композитов

Композитные материалы получили широкое применение в аэрокосмической отрасли. Использование композитов обычно позволяет уменьшить массу конструкции при сохранении или улучшении ее механических характеристик. Ранее из композитов предполагалось изготовить корпус российского космического корабля "Федерация", но затем от данной идеи отказались. В авиации композиты применяются при производстве отдельных деталей и крупных конструкций самолетов. В космической технике из композитов изготавливают силовые конструкции космических аппаратов.