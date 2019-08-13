Новый российский скафандр предложили впервые сделать из композитов

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Корпус нового российского скафандра для работы человека в открытом космосе предлагается впервые изготовить из композитных материалов, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор - главный конструктор научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.
"Не исключаю, что попытаемся сделать композитную кирасу (жесткий корпус скафандра – ред.). Хотя, с точки зрения радиационной защиты, нынешняя алюминиевая кираса дает дополнительную защиту жизненно важных органов", - рассказал Поздняков.
Композитные материалы получили широкое применение в аэрокосмической отрасли. Использование композитов обычно позволяет уменьшить массу конструкции при сохранении или улучшении ее механических характеристик. Ранее из композитов предполагалось изготовить корпус российского космического корабля "Федерация", но затем от данной идеи отказались. В авиации композиты применяются при производстве отдельных деталей и крупных конструкций самолетов. В космической технике из композитов изготавливают силовые конструкции космических аппаратов.
С 2017 года российские космонавты на Международной космической станции во время выходов в открытый космос используют скафандры "Орлан-МКС". От предыдущей версии скафандров их отличает применение полиуретановой внутренней оболочки вместо резиновой и встроенный климат-контроль.