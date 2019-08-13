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РИА Новости

Названы наиболее востребованные в России профессии

03:11, 13 августа 2019
71905
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКассир
Кассир
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Кассир. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Наиболее востребованными профессиями в России в 2019 году стали продавец-кассир, повар, педагог профессионального обучения и юрист, следует из презентации ВНИИ труда Министерства труда, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
В десятку также вошли специалист по социальной работе, специалист по закупкам, педагог допобразования, медсестра, делопроизводитель, бухгалтер и педагог-дефектолог.
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Работа не work, или Куда приводят мечты Специалисты Head Hunter выяснили, сколько россиян работают в той области, о которой мечтали с детства. Оказалось, что таких всего 5 процентов.
Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Специалисты изучали спрос на работников конкретных профессий, потребности в сотрудниках, играющих ключевую роль для обеспечения деятельности, вакансиям и другим параметрам.
В опросе участвовали 26,9 тысячи организаций из всех регионов. В скорректированный перечень вошли 1075 профессий, при этом 28,4% из них отсутствуют в специальном справочнике. По результатам обработки данных исключили 181 профессию.
Ранее глава Минпросвещения Ольга Васильева сообщила, что с января 2020 года планируется исключить почти сто позиций из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования.
Министр просвещения РФ Ольга Васильева
Вчера, 10:53РИА Новости
На центры профподготовки потратят более четырех миллиардов рублей
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РоссияОбщество
Популярные комментарии
Независимо от выводов разных опросов и стат.структур, самые востребованные "профессии" на сегодня это мошенники, воры, чинуши-казнокрады... и самые главные - это прокуроры-слепцы.
13 августа, 03:59
vvkoryy
7580106
Назначьте меня Сечиным или Миллером всего на один день. Пожалуйста.
13 августа, 04:10
ЛКЛысый Кучерявый
34201004
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