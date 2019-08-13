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РИА Новости

В России оценили реакцию США на визит Путина в Крым

01:45, 13 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин участвует в организованном мотоклубом "Ночные волки" международном байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал" с коляской. 10 августа 2019
Президент РФ Владимир Путин участвует в организованном мотоклубом Ночные волки международном байк-шоу Тень Вавилона в Севастополе за рулем мотоцикла Урал с коляской. 10 августа 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин участвует в организованном мотоклубом "Ночные волки" международном байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал" с коляской. 10 августа 2019. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российские политики с иронией прокомментировали заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина в Крым, в котором выражается поддержка позиции Киева.

"Пилите, Шура, пилите"

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что позиция американских дипломатов напомнила ему сцену из романа Ильфа и Петрова "Золотой теленок".

"Там Паниковский, давно поняв, что украденные им с компаньоном гантели Корейко вовсе не являются золотыми, тем не менее продолжает уговаривать Балабанова: "Пилите, Шура, пилите… Они золотые". Вот и США, как старому плуту в "Золотом теленке", очень не хочется признавать крах собственных планов, касающихся Крыма. А потому Киев все пилит и пилит", - написал сенатор на своей странице в Facebook.

“Выглядит по меньшей мере глупо”

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT отметил, что заявление посольства Соединенных Штатов на Украине "выглядит по меньшей мере глупо".
"Американцы знают о том, что сегодня Крым является составной частью России. Они просто не видят очевидного, надеются на то, что своими действиями сподвигнут Москву к каким-то разговорам о статусе Крыма. Но наше руководство не раз заявляло, что данный вопрос закрыт", — сказал он.
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT, в свою очередь, подчеркнул, что жителям полуострова абсолютно все равно на мнение, которое выражается где-либо, поскольку визит президента в республику является внутренним делом Российской Федерации. Политик считает, что Вашингтон в очередной раз пытается спекулировать по поводу статуса Крыма, однако это "абсолютно пустое сотрясание воздуха".
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Визит Путина в Крым

Путин посетил Крым 10 августа. Он приехал за рулем мотоцикла "Урал" на байк-шоу, организованное мотоклубом "Ночные волки". Вместе с главой полуострова Сергеем Аксеновым президент также посмотрел спектакль "Грифон".
На следующий день МИД Украины выразил свой протест. В тексте сообщения сказано, что подобные визиты должностных лиц в Крым недопустимы так как полуостров и Севастополь "являются неотъемлемой частью суверенной территории Украины".
Российские парламентарии назвали подобные действия свидетельством бессилия киевских властей, которые сами не верят в эффективность таких нот. Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал отправку Киевом подобных нот протеста работой "на мусорную корзину". Депутат Наталья Поклонская отметила, что киевские власти сами осознают абсурдность своих протестов из-за поездок в Крым высших должностных лиц России.
Сенатор от Крыма Сергей Цеков выразил мнение, что протест киевских властей является очередным штампом и свидетельством их собственного бессилия.
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Киев выражает протест каждый раз, когда президент или премьер посещают полуостров. Однако Москва возвращает подобные ноты без рассмотрения и реакции. Как неоднократно подчеркивало российское внешнеполитическое ведомство, никто не вправе указывать российским властям, когда и как посещать субъекты Федерации.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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В Госдуме призвали Зеленского избавить крымчан от своей "заботы"
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Республика КрымСергей Аксенов (политик)Совет Федерации РФГосдума РФФранц КлинцевичВладимир ПутинРоссияСШАУкраинаПолитика
Популярные комментарии
А может американцам поскакать? Вдруг поможет...))
13 августа, 04:17
eldeckel
358102859
Плевать мне на американцев но вот то что в столице протесты а гарант якобы их не видит и катается на мотоцикле как подросток вот это очень странно
13 августа, 06:44
ВПВалентин Пронькин
73000047
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