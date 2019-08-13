Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-13T00:19Z
https://ria.ru/20190813/1557430742.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/133257/01/1332570191_0:108:2001:1233_1036x0_80_0_0_1356b1298e3573e6b00aba92061378e9.jpg
РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

ВС Венесуэлы попросил лишить иммунитета еще трех оппозиционных депутатов

00:19, 13 августа 2019
725
© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВенесуэла
Венесуэла
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Венесуэла. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Верховный суд Венесуэлы направил запрос Национальному учредительному собранию, лояльному президенту страны Николасу Мадуро, с просьбой лишить неприкосновенности трех оппозиционных депутатов, они обвиняются в "измене родине".
Среди обвиняемых оппозиционных депутатов Хосе Герра, Томас Гуанипа и Хуан Пабло Гарсия. Парламентарии обвиняются в участии в государственном перевороте 30 апреля текущего года.
"К преступлениям относятся: измена родине, заговор, подстрекательство к восстанию, гражданское восстание, узурпация полномочий, публичное подстрекательство к нарушению законов", - говорится в постановлении Верховного суда, опубликованном на официальном сайте.
Оппозиция в Венесуэле 30 апреля попыталась совершить переворот. Глава парламента Хуан Гуаидо и его сторонники собрались в Каракасе перед военной базой "Карлота". Ранее Гуаидо призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции "Свобода" по свержению законного президента Николаса Мадуро. Глава государства и министр обороны заявили о верности вооруженных сил легитимным властям. Власти заявили о провале попытки госпереворота, Мадуро распорядился начать расследование событий 30 апреля.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
11 августа, 01:22Попытка госпереворота в Венесуэле
Мадуро рассказал сплетню про неудавшуюся поездку оппозиции в Вашингтон
1211012
Обсудить 0
Попытка госпереворота в ВенесуэлеВенесуэлаВ мире
Рекомендуем
Греция
Источник: офицер турецких ВВС запросил убежище в Греции
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп
Трамп прокомментировал взрыв на полигоне под Архангельском
Президент РФ Владимир Путин участвует в организованном мотоклубом Ночные волки международном байк-шоу Тень Вавилона в Севастополе за рулем мотоцикла Урал с коляской. 10 августа 2019
В России оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Международный аэропорт Гонконга
Аэропорт Гонконга отменил сотни рейсов, несмотря на возобновление работы
Лента
новостей
Пьяный мужчина напал на работницу тира
В Анапе пьяный мужчина разбил девушке лицо винтовкой
Кареты скорой помощи в Ираке. Архивное фото
В Багдаде взорвался склад с боеприпасами
Эсминец USS McFaul (DDG 74) в Персидском заливе
Главы МИД Ирана и Катара обсудили ситуацию в Персидском заливе
Премьер-министр Борис Джонсон
В Лондоне Джонсон и Болтон обсудят ситуацию вокруг Ирана
VI церемония вручения Русской Музыкальной Премии телеканала RU. TV
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу "Пусть говорят"
Военнослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара
Сепаратисты хотят помочь Хафтару взять под контроль Триполи
Вечный огонь
В Приамурье на памятнике погибшим в ВОВ изобразили солдат НАТО
Добывающие платформы в Каспийском море
Иран выступил против строительства газопровода в Каспийском море
Диджей и модель Жанна Рассказова
Раскрыты детали смерти диджея Жанны Рассказовой
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинский эксперт предупредил об опасности идеологии партии Зеленского
Массовая драка борцов с посетителями магазина в Москве попала на видео
Массовая драка "борцов" с посетителями магазина в Москве попала на видео
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:05Президент Киргизии требовал, чтобы задержание Атамбаева прошло без жертв
09:03В России остановили разработку ранца-спасателя для космонавтов
09:00В России создан первый в мире бесплатный ресурс для анализа биоматериалов
08:58Utair попросил Минтранс отложить распределение бывших маршрутов "Трансаэро"
08:56Число госпитализированных с отравлением в Винницкой области выросло до 12
08:55В Индии фермеру с сыном пришлось поселиться на деревьях из-за слонов
08:50Глава ГКНБ Киргизии подтвердил, что Атамбаев стрелял в бойцов спецназа
08:48Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах
08:45Суд в Киргизии арестовал 120 единиц имущества Атамбаева
08:41Глава ГКНБ Киргизии обвинил Атамбаева в подготовке госпереворота
08:35В Томской области на Оби затонула баржа с грузом
08:30Ким Чен Ын повысил более ста военных за разработку новых вооружений
08:26В Белом море эвакуировали пассажиров севшего на мель экскурсионного судна
08:20Economist подсчитал количество постов Трампа о России
08:15В Москве вечером может выпасть около 13% месячной нормы осадков
08:10В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать колбасу
08:09Температура в Москве повысится до 25 градусов, вечером ожидается гроза
08:09IT-компании обучат московских педагогов креативному программированию
08:08Экологи выявили множество нарушений золотодобытчиков в Оймяконском районе
08:05Новый российский скафандр могут создать в течение четырех лет
Лента новостейМолния