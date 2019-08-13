ВС Венесуэлы попросил лишить иммунитета еще трех оппозиционных депутатов

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Верховный суд Венесуэлы направил запрос Национальному учредительному собранию, лояльному президенту страны Николасу Мадуро, с просьбой лишить неприкосновенности трех оппозиционных депутатов, они обвиняются в "измене родине".

Среди обвиняемых оппозиционных депутатов Хосе Герра, Томас Гуанипа и Хуан Пабло Гарсия. Парламентарии обвиняются в участии в государственном перевороте 30 апреля текущего года.

"К преступлениям относятся: измена родине, заговор, подстрекательство к восстанию, гражданское восстание, узурпация полномочий, публичное подстрекательство к нарушению законов", - говорится в постановлении Верховного суда, опубликованном на официальном сайте.

Оппозиция в Венесуэле 30 апреля попыталась совершить переворот. Глава парламента Хуан Гуаидо и его сторонники собрались в Каракасе перед военной базой "Карлота". Ранее Гуаидо призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции "Свобода" по свержению законного президента Николаса Мадуро. Глава государства и министр обороны заявили о верности вооруженных сил легитимным властям. Власти заявили о провале попытки госпереворота, Мадуро распорядился начать расследование событий 30 апреля.