ВС Венесуэлы попросил лишить иммунитета еще трех оппозиционных депутатов

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Верховный суд Венесуэлы направил запрос Национальному учредительному собранию, лояльному президенту страны Николасу Мадуро, с просьбой лишить неприкосновенности трех оппозиционных депутатов, они обвиняются в "измене родине".
Среди обвиняемых оппозиционных депутатов Хосе Герра, Томас Гуанипа и Хуан Пабло Гарсия. Парламентарии обвиняются в участии в государственном перевороте 30 апреля текущего года.
"К преступлениям относятся: измена родине, заговор, подстрекательство к восстанию, гражданское восстание, узурпация полномочий, публичное подстрекательство к нарушению законов", - говорится в постановлении Верховного суда, опубликованном на официальном сайте.
Оппозиция в Венесуэле 30 апреля попыталась совершить переворот. Глава парламента Хуан Гуаидо и его сторонники собрались в Каракасе перед военной базой "Карлота". Ранее Гуаидо призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции "Свобода" по свержению законного президента Николаса Мадуро. Глава государства и министр обороны заявили о верности вооруженных сил легитимным властям. Власти заявили о провале попытки госпереворота, Мадуро распорядился начать расследование событий 30 апреля.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.