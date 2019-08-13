Репродукции Бэнкси выставят на аукционах Sotheby’s и Christie’s в сентябре

Граффити британского художника Бэнкси на стене в городе Вифлееме на Западном берегу реки Иордан

© AP Photo / Kevin Frayer Граффити британского художника Бэнкси на стене в городе Вифлееме на Западном берегу реки Иордан

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Sotheby’s и Christie’s планируют провести онлайн-продажи репродукций Бэнкси в сентябре, . Sotheby’s и Christie’s планируют провести онлайн-продажи репродукций Бэнкси в сентябре, сообщает Hypebeast.

Sotheby’s шестого сентября выставит на аукцион репродукции с подписью художника, в том числе: "Девочка с шаром" (90 тысяч долларов), "Добро пожаловать в ад" (25 тысяч долларов) и "Криминальное чтиво (20 тысяч долларов).

Christie’s назвал аукцион, стартующий 11 сентября, I can’t believe you morons actually buy this shit... (одна из работ Бэнкси). На нем будут представлены “Выбирай свое оружие" (56 тысяч долларов), Stop and Search (34 тысячи долларов) и другие лоты.

"Стрит-арт – публичное искусство, но репродукции позволяют людям, которые любят работы Бэнкси, забрать их себе домой. Одни заплатят за подпись, другие просто хотят иметь свое собственное произведение мастера", - отметил эксперт Sotheby’s Кирстен Дэвидсон.