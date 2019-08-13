На Камчатке объяснили, почему экскурсии в Долину гейзеров стоят дорого

МОСКВА,13 авг – РИА Новости. Сотрудники Кроноцкого заповедника Сотрудники Кроноцкого заповедника рассказали , из чего складывается стоимость поездки в Долину гейзеров, и сколько средств получает сам заказник.

"В 2019 году однодневная экскурсия в Кроноцкий заповедник с посещением Долины гейзеров и кальдеры вулкана Узон стоит в среднем 45 тысяч рублей, – уточнили сотрудники заповедника. - В эту сумму входят: вертолетный трансфер, услуги туроператора по организации путешествия, пользование инфраструктурой на маршруте и обеспечение безопасности".

По данным экспертов, час полета на вертолете стоит на Камчатке больше 200 тысяч рублей. Вертолет "Ми-8" вмещает при полной загрузке 22 пассажира. Полет по маршруту занимает 2-2,5 часа. Соответственно, половина заплаченных путешественником денег буквально "сгорает в воздухе".

"Второй пункт – работа туристической фирмы по организации путешествия. Заповедник – не туроператор: деньги за этот пункт получаем не мы, а турфирма, - уточняют в пресс-службе. - Третий пункт – идет в доход заповедника. Мы взимаем плату за пользование инфраструктурой – настильными тропами, смотровыми площадками, домиками, столовыми, туалетами, за сопровождение группы государственным инспектором. Это нужно для безопасности людей и минимизации влияния на природу".

По информации сотрудников, за экскурсию по Долине гейзеров и кальдере Узона заповедник получает 10 тысяч 650 рублей. Стоимость платных услуг заповедника фиксирована и находится в открытом доступе.

В пресс-службе сообщили, что эти деньги идут на создание новой инфраструктуры и поддержание существующей: все стройматериалы приходится завозить вертолетом, что часто утраивает их стоимость.