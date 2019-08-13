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РИА Новости
Туризм

На Камчатке объяснили, почему экскурсии в Долину гейзеров стоят дорого

00:13, 13 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТуристы осматривают долину гейзеров на одном из склонов Мутновского вулкана
Туристы осматривают долину гейзеров на одном из склонов Мутновского вулкана
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА,13 авг – РИА Новости. Сотрудники Кроноцкого заповедника рассказали, из чего складывается стоимость поездки в Долину гейзеров, и сколько средств получает сам заказник.
"В 2019 году однодневная экскурсия в Кроноцкий заповедник с посещением Долины гейзеров и кальдеры вулкана Узон стоит в среднем 45 тысяч рублей, – уточнили сотрудники заповедника. - В эту сумму входят: вертолетный трансфер, услуги туроператора по организации путешествия, пользование инфраструктурой на маршруте и обеспечение безопасности".
По данным экспертов, час полета на вертолете стоит на Камчатке больше 200 тысяч рублей. Вертолет "Ми-8" вмещает при полной загрузке 22 пассажира. Полет по маршруту занимает 2-2,5 часа. Соответственно, половина заплаченных путешественником денег буквально "сгорает в воздухе".
"Второй пункт – работа туристической фирмы по организации путешествия. Заповедник – не туроператор: деньги за этот пункт получаем не мы, а турфирма, - уточняют в пресс-службе. - Третий пункт – идет в доход заповедника. Мы взимаем плату за пользование инфраструктурой – настильными тропами, смотровыми площадками, домиками, столовыми, туалетами, за сопровождение группы государственным инспектором. Это нужно для безопасности людей и минимизации влияния на природу".
По информации сотрудников, за экскурсию по Долине гейзеров и кальдере Узона заповедник получает 10 тысяч 650 рублей. Стоимость платных услуг заповедника фиксирована и находится в открытом доступе.
В пресс-службе сообщили, что эти деньги идут на создание новой инфраструктуры и поддержание существующей: все стройматериалы приходится завозить вертолетом, что часто утраивает их стоимость.
Кроме того, из этих средств формируется фонд, который расходуется на развитие и внедрение новых природосберегающих технологий, антибраконьерские мероприятия, обучение сотрудников.
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ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмКроноцкий заповедникКамчатка
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