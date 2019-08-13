"Фланкёр" для НАТО. Купит ли Турция российские истребители Су-35

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Турция всерьез рассматривает возможность приобретения у России истребителей Су-35. Как пишет местная газета Yeni Safak со ссылкой на свои источники, к секретариату оборонной промышленности, командованию ВВС и другим заинтересованным ведомствам правительство обратилось с просьбой дать оценку российскому предложению. О том, решится ли Анкара купить самый современный российский серийный истребитель, — в материале РИА Новости.

Занять нишу

Напомним: еще 18 июля глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что Россия готова предоставить Турции многоцелевые истребители Су-35, если Анкара выскажет такое пожелание. В тот же день член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в разговоре с РИА Новости выразил мнение, что Турция пойдет на сделку. Он подчеркнул, что российские истребители в десятки раз дешевле американских F-35, при этом не уступают им по качеству.

Есть и другие факторы. Президент США Дональд Трамп, комментируя поставки в Турцию российских зенитно-ракетных систем С-400, заявил, что Анкара больше не может рассчитывать на покупку истребителей пятого поколения F-35. МИД Турции, в свою очередь, назвал это решение односторонним и незаконным шагом, наносящим непоправимый ущерб стратегическим отношениям двух стран. Вашингтон сейчас спешно ищет других поставщиков деталей для истребителей, которые ранее производили в Турции. Турецкие летчики, проходившие обучение пилотированию F-35 в США, отправились домой. Россия поспешила занять освободившуюся нишу.

"Предложение России о покупке истребителей не стало неожиданным, — рассказал РИА Новости глава исследовательского центра политических кризисов (ANKASAM) Мехмет Сейфеттин Эрол. — Это еще больше укрепит и углубит стратегическое партнерство между Турцией и Россией после реализации соглашения по С-400. Данная тема поднималась и ранее, только речь шла не о Су-35, а о Су-57, поскольку турецкая сторона заинтересована именно в Су-57, так как по техническим характеристикам этот самолет ближе всего к F-35. Но идея с Су-35 также может быть реализована, чтобы удовлетворить нужды Турции в современных истребителях".

Повторяется ситуация с американским отказом поставлять Анкаре ЗРК Patriot. "Турция вышла из положения, заменив их на С-400. Точно так же, лишившись F-35, Анкара начнет искать другие пути решения этой проблемы и сделает необходимые шаги. Договоренность будет достигнута — если не по Су-35, то по Су-57. И на тех же условиях, на каких приобретены С-400: передача технологий, совместное производство. То есть речь пойдет не только о покупке самолетов", — подчеркивает эксперт.

Достойный конкурент

По мнению специалистов, хотя Су-35 и F-35 относятся к разным поколениям реактивных истребителей, отдав предпочтение российской машине, Анкара потеряет немного. Су-35 — представитель поколения 4++, "пограничного" с пятым. Этот истребитель практически по всем ТТХ и параметрам способен конкурировать с F-35 — за исключением показателя малозаметности и некоторых особенностей электроники. Двигатели с отклоняемым вектором тяги позволяют максимально быстро менять направление полета и выполнять все фигуры высшего пилотажа.

"Когда Турция заявила, что рассматривает возможность покупки российского истребителя пятого поколения Су-57, я отметил, что рассуждать об этом пока рано, так как на эту машину не готов экспортный паспорт, — говорит РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. — Другое дело — самолеты поколения 4++: Су-35 и МиГ-35. Экспортные варианты первого уже есть, мы готовы поставлять его в экономически развитые страны. Су-35, к примеру, у нас покупает Китай. Это отличный самолет, ничем не уступающий американским машинам пятого поколения. Некоторые специалисты считают, что этот истребитель слишком заметный, поэтому американские "невидимки" легко с ним справятся. Это не так. Был случай в Сирии. Наши Су-25 работали под Дейр-эз-Зором. К ним пристроился F-22 ВВС США, а буквально через несколько минут к нему в хвост вышел наш Су-35. Американец этого никак не ожидал".

Товар лицом

Эксперт подчеркнул, что в современном воздушном бою главное — маневренность. В этом у Су-35 преимущество перед американскими "невидимками", при разработке которых маневренными возможностями пожертвовали в угоду малозаметности. Покупка Анкарой российских истребителей более чем логична — Су-35 отнюдь не выглядит "бедным родственником" на фоне F-35 и F-22. А стоит гораздо дешевле.

На сегодня единственным государством, закупившим у России истребители Су-35, остается Китай. Контракт стоимостью 2,5 миллиарда долларов на 24 машины подписали в ноябре 2015-го. Вместе с тем ведутся переговоры и с другими потенциальными покупателями. В 2018-м заключили контракт на поставку Индонезии 11 истребителей на сумму 1,1 миллиарда долларов. Главным конкурентом российского самолета выступали F-16 от корпорации Lockheed Martin, однако командование индонезийских ВВС выбрало Су-35 из-за более низкой цены и лучших тактико-технических характеристик.