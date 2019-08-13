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РИА Новости

"Фланкёр" для НАТО. Купит ли Турция российские истребители Су-35

08:00, 13 августа 2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет Су-35 во время выступления на Международном авиационно-космическом салоне МАКС 2015 в подмосковном Жуковском
Самолет Су-35 во время выступления на Международном авиационно-космическом салоне МАКС 2015 в подмосковном Жуковском
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Турция всерьез рассматривает возможность приобретения у России истребителей Су-35. Как пишет местная газета Yeni Safak со ссылкой на свои источники, к секретариату оборонной промышленности, командованию ВВС и другим заинтересованным ведомствам правительство обратилось с просьбой дать оценку российскому предложению. О том, решится ли Анкара купить самый современный российский серийный истребитель, — в материале РИА Новости.

Занять нишу

Напомним: еще 18 июля глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что Россия готова предоставить Турции многоцелевые истребители Су-35, если Анкара выскажет такое пожелание. В тот же день член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в разговоре с РИА Новости выразил мнение, что Турция пойдет на сделку. Он подчеркнул, что российские истребители в десятки раз дешевле американских F-35, при этом не уступают им по качеству.
Истребители Су-35С пилотажной группы Соколы России
Вчера, 16:58Акценты - Радио Sputnik
"Сухой" в остатке. Турция заинтересовалась российским Су-35Для безопасности Турции, по большому счету какая разница. Плюс-минус "35". В смысле, F-35 – минус, а Су-35 – плюс. Даже два плюса после цифры "4". Это значит, что машина ничуть не уступает пятому поколению, зато стоит как четвертое.
Есть и другие факторы. Президент США Дональд Трамп, комментируя поставки в Турцию российских зенитно-ракетных систем С-400, заявил, что Анкара больше не может рассчитывать на покупку истребителей пятого поколения F-35. МИД Турции, в свою очередь, назвал это решение односторонним и незаконным шагом, наносящим непоправимый ущерб стратегическим отношениям двух стран. Вашингтон сейчас спешно ищет других поставщиков деталей для истребителей, которые ранее производили в Турции. Турецкие летчики, проходившие обучение пилотированию F-35 в США, отправились домой. Россия поспешила занять освободившуюся нишу.
© РИА Новости / Евгений БиятовРоссийский многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35
Российский многоцелевой сверхманёвренный истребитель Су-35
© РИА Новости / Евгений Биятов
Российский многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35
"Предложение России о покупке истребителей не стало неожиданным, — рассказал РИА Новости глава исследовательского центра политических кризисов (ANKASAM) Мехмет Сейфеттин Эрол. — Это еще больше укрепит и углубит стратегическое партнерство между Турцией и Россией после реализации соглашения по С-400. Данная тема поднималась и ранее, только речь шла не о Су-35, а о Су-57, поскольку турецкая сторона заинтересована именно в Су-57, так как по техническим характеристикам этот самолет ближе всего к F-35. Но идея с Су-35 также может быть реализована, чтобы удовлетворить нужды Турции в современных истребителях".
Повторяется ситуация с американским отказом поставлять Анкаре ЗРК Patriot. "Турция вышла из положения, заменив их на С-400. Точно так же, лишившись F-35, Анкара начнет искать другие пути решения этой проблемы и сделает необходимые шаги. Договоренность будет достигнута — если не по Су-35, то по Су-57. И на тех же условиях, на каких приобретены С-400: передача технологий, совместное производство. То есть речь пойдет не только о покупке самолетов", — подчеркивает эксперт.

Достойный конкурент

По мнению специалистов, хотя Су-35 и F-35 относятся к разным поколениям реактивных истребителей, отдав предпочтение российской машине, Анкара потеряет немного. Су-35 — представитель поколения 4++, "пограничного" с пятым. Этот истребитель практически по всем ТТХ и параметрам способен конкурировать с F-35 — за исключением показателя малозаметности и некоторых особенностей электроники. Двигатели с отклоняемым вектором тяги позволяют максимально быстро менять направление полета и выполнять все фигуры высшего пилотажа.
© Фото : Dane WiedmanАмериканский истребитель F-35B
Американский истребитель F-35B
© Фото : Dane Wiedman
Американский истребитель F-35B
"Когда Турция заявила, что рассматривает возможность покупки российского истребителя пятого поколения Су-57, я отметил, что рассуждать об этом пока рано, так как на эту машину не готов экспортный паспорт, — говорит РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. — Другое дело — самолеты поколения 4++: Су-35 и МиГ-35. Экспортные варианты первого уже есть, мы готовы поставлять его в экономически развитые страны. Су-35, к примеру, у нас покупает Китай. Это отличный самолет, ничем не уступающий американским машинам пятого поколения. Некоторые специалисты считают, что этот истребитель слишком заметный, поэтому американские "невидимки" легко с ним справятся. Это не так. Был случай в Сирии. Наши Су-25 работали под Дейр-эз-Зором. К ним пристроился F-22 ВВС США, а буквально через несколько минут к нему в хвост вышел наш Су-35. Американец этого никак не ожидал".

Товар лицом

Эксперт подчеркнул, что в современном воздушном бою главное — маневренность. В этом у Су-35 преимущество перед американскими "невидимками", при разработке которых маневренными возможностями пожертвовали в угоду малозаметности. Покупка Анкарой российских истребителей более чем логична — Су-35 отнюдь не выглядит "бедным родственником" на фоне F-35 и F-22. А стоит гораздо дешевле.
© РИА Новости / Олег Смыслов / Перейти в фотобанкМногофункциональные истребители Су-35 во время тактических учений в Костромской области
Многофункциональные истребители Су-35 во время тактических учений в Костромской области
© РИА Новости / Олег Смыслов
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Многофункциональные истребители Су-35 во время тактических учений в Костромской области
На сегодня единственным государством, закупившим у России истребители Су-35, остается Китай. Контракт стоимостью 2,5 миллиарда долларов на 24 машины подписали в ноябре 2015-го. Вместе с тем ведутся переговоры и с другими потенциальными покупателями. В 2018-м заключили контракт на поставку Индонезии 11 истребителей на сумму 1,1 миллиарда долларов. Главным конкурентом российского самолета выступали F-16 от корпорации Lockheed Martin, однако командование индонезийских ВВС выбрало Су-35 из-за более низкой цены и лучших тактико-технических характеристик.
Купить Су-35 может и Египет. В середине марта газета "Коммерсантъ" сообщала, что Москва и Каир подписали контракт на партию самолетов. По информации издания, поставки могут начаться уже в 2020-2021 годах. А в феврале гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев говорил об интересе к Су-35 со стороны ОАЭ. Он подчеркнул, что консультации по данному вопросу продолжаются.
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Дональд ТрампС-400 «Триумф»Су-25Совет Федерации РФРостехНАТОСу-35Франц КлинцевичСергей ЧемезовРоссияСШАБезопасность
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