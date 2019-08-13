Золотой возраст и бархатный сезон. Чем интересны путешествия после 60 лет

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости, Людмила Титова. Выращивать крыжовник на даче или отправиться смотреть на фьорды Норвегии и все-таки исполнить мечту подняться на Эйфелеву башню — после выхода на пенсию все больше россиян посвящают свободное время путешествиям. Но не всем легко одолеть опасения и собрать чемоданы. О том, какие поездки предпочитают туристы старшего возраста, боятся ли они языкового барьера и на чем никогда не станут экономить, — в материале РИА Новости.

Охота к перемене мест

"Нас часто спрашивают: "Откуда у вас деньги на путешествия?" — рассказывает пенсионер Владимир Кот из Москвы. — На самом деле у нас, как и у других пенсионеров, нет лишних средств. Просто мы ищем недорогие билеты, дешевые отели, экономим на ресторанах, изучаем, на каком транспорте в Европе выгоднее перемещаться. Теперь у нас с супругой на это больше времени".

Владимир вспоминает, как однажды увидел в интернете билеты в Исландию за пять тысяч рублей в оба конца. Не думая, купил их и вместе с женой Аллой улетел на следующий же день. "Если такого варианта нет, мы садимся в машину и едем путешествовать по городам России", — продолжает он.

В 60 лет они с супругой объехали почти весь мир. Владимир делится опытом с читателями в соцсетях, тоже пенсионерами. Многие следуют его примеру. Одна из подписчиц призналась, что уговорила мужа начать путешествовать только благодаря видеороликам из его блога.

© Фото : из личного архива Владимира Кота Владимир Кот с супругой Аллой © Фото : из личного архива Владимира Кота Владимир Кот с супругой Аллой

"Некоторые мои ровесники боятся ездить из-за языкового барьера. Мы с супругой вообще не знаем языков, за границей общаемся с местными при помощи жестов, улыбок и нескольких слов — отлично понимаем друг друга. В тех странах, куда активно едут туристы, все настолько доброжелательны, что никакой язык не нужен", — считает Владимир.

Особый подход

"Старшее поколение привыкло основательно подходить к отдыху и учитывать все нюансы, — поясняет PR-директор управляющей компании объединенной сети ТБГ и "Горячие туры" Ольга Иванова. — Для них важно, чтобы был прямой перелет, хорошее питание, не очень продолжительные переезды и соотношение "цена — качество". Чаще выбирают экскурсионную Европу, Израиль, Турцию".

Эксперты отмечают, что среди пенсионеров-путешественников преобладают одинокие люди. В турагентствах им организуют поездки с учетом индивидуальных потребностей.

"Пока немногие турагентства берутся за такие туры. Видимо, полагают, что у пенсионеров низкие финансовые возможности, — говорит руководитель туристической компании "Бельмаре" Диана Фердман. — Но путевки для пожилых могут купить их дети и внуки, также многие копят на путешествия сами".

В целом за пять лет доля туристов старше шестидесяти выросла в два раза. Как сообщили РИА Новости эксперты сервиса "Туту.ру", за последние 12 месяцев пассажиры пенсионного возраста чаще всего вылетали за границу в Чехию и Израиль. Среди популярных российских направлений — Симферополь, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Краснодар и Анапа.

Дважды в год

"Путешественники за шестьдесят, пожалуй, самый быстрорастущий сегмент из всех групп туристов, — подчеркивает руководитель туристической компании "Дельфин" Сергей Ромашкин. — На пенсию выходят достаточно мобильные и здоровые, имеющие возможность отдыхать за рубежом. И даже не один, а два раза в год: в экскурсионном туре и на санаторном лечении".

Как правило, пенсионеры тратят на поездку за границу 30-40 тысяч рублей на человека (12-14 дней), предпочитают весну или бархатный сезон — когда можно сэкономить на путевке.

За экскурсионные туры по России (три-четыре дня) пожилые туристы готовы отдать порядка 15 тысяч с человека. А на здоровье предпочитают не экономить: едут в санатории с хорошей лечебной базой (от двух с половиной до четырех тысяч рублей в день).

С подругой не поеду!

"Я много путешествую по Европе — больше всего люблю Италию и Францию. Главное для меня, чтобы был хороший гид и душевный комфорт. Езжу, как правило, одна. Не люблю брать с собой подруг, даже самых близких. Мне проще с незнакомыми людьми находить общие интересы", — признается Наталия Савина из Москвы.

Ей 75 лет, она уже многие годы покупает туры в одной фирме, где знают ее предпочтения и подбирают подходящую программу.

© Фото : из личного архива Наталии Савиной Наталия Савина © Фото : из личного архива Наталии Савиной Наталия Савина

"Пенсионеры просят, чтобы им не создавали искусственную резервацию — не отправляли в санатории или в составе групп, где одни их ровесники. Им, напротив, хочется общаться и с теми, кто моложе", — добавляет Сергей Ромашкин.

По мнению эксперта, предложения для пенсионеров не сильно отличаются от программ для более молодых путешественников. Разве что туристы за шестьдесят по России путешествуют больше на поездах, а не на самолетах, даже если стоимость авиаперелета ниже. И конечно, им требуется расширенная страховка.