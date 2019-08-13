Украинских депутатов научили быть неподкупными и богатыми

По доброй традиции новоиспеченные депутаты Верховной рады Украины первым делом поднимают вопрос о зарплате. Не вообще любой, а своей. Она всегда им кажется оскорбительно низкой, требующей немедленной коррекции. Еще не приняв присяги и не получив мандатов, народные избранники выдвигают известные резоны — мол, олигархи будут изо всех сил пытаться их коррумпировать, предлагая миллионы американских денег, поэтому нужно противопоставить соблазнам высокое жалованье.

Вот и свежеизбранный состав парламента озаботился тем же. Повышения зарплаты требуют, например, партийцы из "Голоса", недавно слепленного политического проекта для продвижения музыканта Святослава Вакарчука. Им вторят слуги народа и представители "Народного фронта", считающие справедливым жалованье в десять тысяч евро, потому что именно оно позволит выстоять перед посулами олигархов. Не совсем понятно, почему депутаты согласятся предпочесть десять тысяч евро миллионам коррупционных долларов, но, как говорится, тем не менее.

Есть и креативные предложения — один из слуг народа, например, считает, что олигархи должны скинуться в общий фонд, чтобы уже оттуда все законодатели могли по уравнительной системе получать бонусы.

Напомним еще раз: вся эта интенсивная креативная активность исходит от людей, которые все еще официально числятся только кандидатами в депутаты. Примерно так же, к слову, выступал известный продюсер и провокатор Майдана Мустафа Найем, уходящая натура "революции достоинства".

Казалось бы, пора привыкнуть. Но пикантность ситуации заключается в том, что на этот раз Верховная рада в значительной мере пополнилась людьми самого пестрого происхождения, не имеющими ровно никакого политического и управленческого опыта. Среди депутатов высшего законотворческого органа страны — домохозяйки, блогеры, активисты, ветераны карательной операции в Донбассе, артисты комического жанра, участники реалити-шоу, безработные, свадебный фотограф, тамада и прочие граждане, с отвагой бросающиеся на требующую серьезных интеллектуальных усилий и высокой ответственности деятельность. Все эти будущие менеджеры высшего политического звена представляют в основном победившую практически в одну калитку партию "Слуга народа".

Что ж, как говорится, хуже не будет.

Нельзя сказать, кстати, что партийное руководство "Слуги народа" не осознает трагически низкий уровень экономической, юридической и политической подготовки членов своей будущей фракции, которые, как свидетельствуют в том числе и сами выдвиженцы, были собраны с бору по сосенке в авральном порядке. В связи с этим в полный рост встал вопрос ликвидации безграмотности, и партийная верхушка решила провести блицтренинг для депутатов.

Он и был организован на самом, пожалуй, дорогом курорте Украины — в городе Трускавце. Почему все это нельзя было сделать в Киеве, где и находится украинский парламент, — бог весть. Слуги народа расселились в двух самых дорогих санаторно-отельных комплексах курорта, что, казалось бы, входит в некоторый диссонанс с названием партии, но подобные мелочи на Украине никого не интересуют. По подсчетам досужих аналитиков, не поленившихся изучить прайсы на доставку, поселение, питание и обучение примерно трехсот неофитов законодательной деятельности, сумма вышла вполне впечатляющая — около девяти миллионов гривен (примерно 23,5 миллиона рублей). Слуги народа, таким образом, с места в карьер попали в рай бесплатных благ, о которых сам народ не пытается даже мечтать.

Участники тренинга галопом пробежались по таким темам, как макроэкономика, юридическая и регламентная база парламента, особенности принятия законов, за краткие семь дней подняв на грудь массивы знаний, которые менее одаренные граждане изучают годами в соответствующих вузах.

Мотивирующие речи произнесли руководители партии, включая президента, и ее политтехнологи, в частности уже отметившийся рядом престранных заявлений г-н Потураев, на чистом русском языке заявивший собравшимся, что они политическое ничто, полуфабрикаты, из которых еще только предстоит сделать депутатов и политиков. И снова никакого смущения по поводу странной последовательности действий, когда сначала условная кухарка выдвигается работать политической слугой народа, и только потом ей преподают азы общественных наук.

Новобранцы поделились в социальных сетях кое-какими письменными и видеоотчетами о том, как проходило обучение, и читателям особенно понравились расслабляющие скачки в аудиториях, живо напомнившие благословенные времена "революции достоинства".

Сам политтехнолог Потураев в общем и целом остался итогами обучения доволен, отметив, например, что свадебный фотограф "сам по себе отлично разбирается в вопросах транспорта".

Что же нас интересует в этом блистательном постижении наук методом революционного мозгового штурма, кроме, разумеется, того, за чей счет этот расточительный банкет? Нас интересует, кто преподавал партийцам Зеленского основы знания, какая научная школа предоставила лекторов и какова, собственно, идеология тренинга.

Преподавали партийцам ученые Киевской школы экономики, включая ее ректора Тимофея Милованова. Школа существует в основном на средства фонда олигарха Виктора Пинчука, а также ряда доноров, так или иначе связанных с именем Джорджа Сороса. В интернете есть отзывы об уровне образования — их авторы преимущественно довольны тем, что все предметы преподаются на английском, что немного странно с учетом того значения, которое Украина придает статусу собственной мовы. Ректор Милованов уверен, что образовательные модули были разработаны на самом высоком уровне и успешно погрузили депутатов в увлекательный мир политической и экономической науки. Те выучили чарующие слова птичьего языка вроде "хард- и софт-скиллз", "тимбилдинг", "нетворкинг", что, несомненно, закрывает зияющие бреши в подготовке смельчаков, бросившихся штурмовать высоты законодательной деятельности прямо от свадеб и корпоративов.

В общем, все довольны. Журналистов на тренинг не допустили, но, учитывая вкусы Зеленского, можно уверенно утверждать, что вновь избранных депутатов учили либертарианству.