Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-13T07:59Z
https://ria.ru/20190813/1557425223.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155742/57/1557425773_0:95:3071:1822_1036x0_80_0_0_b0c7c0a0353d6a03a19cae5d05002a9c.jpg
РИА Новости

Украинских депутатов научили быть неподкупными и богатыми

08:00, 13 августа 2019
1652
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание группы по подготовке первой сессии Верховной рады
Заседание группы по подготовке первой сессии Верховной рады
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Нюра Берг
Нюра Н. Берг
Все материалы
По доброй традиции новоиспеченные депутаты Верховной рады Украины первым делом поднимают вопрос о зарплате. Не вообще любой, а своей. Она всегда им кажется оскорбительно низкой, требующей немедленной коррекции. Еще не приняв присяги и не получив мандатов, народные избранники выдвигают известные резоны — мол, олигархи будут изо всех сил пытаться их коррумпировать, предлагая миллионы американских денег, поэтому нужно противопоставить соблазнам высокое жалованье.
Вот и свежеизбранный состав парламента озаботился тем же. Повышения зарплаты требуют, например, партийцы из "Голоса", недавно слепленного политического проекта для продвижения музыканта Святослава Вакарчука. Им вторят слуги народа и представители "Народного фронта", считающие справедливым жалованье в десять тысяч евро, потому что именно оно позволит выстоять перед посулами олигархов. Не совсем понятно, почему депутаты согласятся предпочесть десять тысяч евро миллионам коррупционных долларов, но, как говорится, тем не менее.
Есть и креативные предложения — один из слуг народа, например, считает, что олигархи должны скинуться в общий фонд, чтобы уже оттуда все законодатели могли по уравнительной системе получать бонусы.
Напомним еще раз: вся эта интенсивная креативная активность исходит от людей, которые все еще официально числятся только кандидатами в депутаты. Примерно так же, к слову, выступал известный продюсер и провокатор Майдана Мустафа Найем, уходящая натура "революции достоинства".
Президент Украины Владимир Зеленский
8 августа, 08:00РИА Новости
Украина показывает, как можно жить
Казалось бы, пора привыкнуть. Но пикантность ситуации заключается в том, что на этот раз Верховная рада в значительной мере пополнилась людьми самого пестрого происхождения, не имеющими ровно никакого политического и управленческого опыта. Среди депутатов высшего законотворческого органа страны — домохозяйки, блогеры, активисты, ветераны карательной операции в Донбассе, артисты комического жанра, участники реалити-шоу, безработные, свадебный фотограф, тамада и прочие граждане, с отвагой бросающиеся на требующую серьезных интеллектуальных усилий и высокой ответственности деятельность. Все эти будущие менеджеры высшего политического звена представляют в основном победившую практически в одну калитку партию "Слуга народа".
Что ж, как говорится, хуже не будет.
Нельзя сказать, кстати, что партийное руководство "Слуги народа" не осознает трагически низкий уровень экономической, юридической и политической подготовки членов своей будущей фракции, которые, как свидетельствуют в том числе и сами выдвиженцы, были собраны с бору по сосенке в авральном порядке. В связи с этим в полный рост встал вопрос ликвидации безграмотности, и партийная верхушка решила провести блицтренинг для депутатов.
Он и был организован на самом, пожалуй, дорогом курорте Украины — в городе Трускавце. Почему все это нельзя было сделать в Киеве, где и находится украинский парламент, — бог весть. Слуги народа расселились в двух самых дорогих санаторно-отельных комплексах курорта, что, казалось бы, входит в некоторый диссонанс с названием партии, но подобные мелочи на Украине никого не интересуют. По подсчетам досужих аналитиков, не поленившихся изучить прайсы на доставку, поселение, питание и обучение примерно трехсот неофитов законодательной деятельности, сумма вышла вполне впечатляющая — около девяти миллионов гривен (примерно 23,5 миллиона рублей). Слуги народа, таким образом, с места в карьер попали в рай бесплатных благ, о которых сам народ не пытается даже мечтать.
Президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире партии Слуга народа после парламентских выборов в Киеве. 21 июля 2019
25 июля, 08:00РИА Новости
Чего не нужно ждать от новой украинской власти
Участники тренинга галопом пробежались по таким темам, как макроэкономика, юридическая и регламентная база парламента, особенности принятия законов, за краткие семь дней подняв на грудь массивы знаний, которые менее одаренные граждане изучают годами в соответствующих вузах.
Мотивирующие речи произнесли руководители партии, включая президента, и ее политтехнологи, в частности уже отметившийся рядом престранных заявлений г-н Потураев, на чистом русском языке заявивший собравшимся, что они политическое ничто, полуфабрикаты, из которых еще только предстоит сделать депутатов и политиков. И снова никакого смущения по поводу странной последовательности действий, когда сначала условная кухарка выдвигается работать политической слугой народа, и только потом ей преподают азы общественных наук.
Новобранцы поделились в социальных сетях кое-какими письменными и видеоотчетами о том, как проходило обучение, и читателям особенно понравились расслабляющие скачки в аудиториях, живо напомнившие благословенные времена "революции достоинства".
Сам политтехнолог Потураев в общем и целом остался итогами обучения доволен, отметив, например, что свадебный фотограф "сам по себе отлично разбирается в вопросах транспорта".
Что же нас интересует в этом блистательном постижении наук методом революционного мозгового штурма, кроме, разумеется, того, за чей счет этот расточительный банкет? Нас интересует, кто преподавал партийцам Зеленского основы знания, какая научная школа предоставила лекторов и какова, собственно, идеология тренинга.
Здание Верховной рады Украины в Киеве
18 июля, 10:07РИА Новости
"Звездная Рада": певцы и шоумены вслед за Зеленским идут во власть
Преподавали партийцам ученые Киевской школы экономики, включая ее ректора Тимофея Милованова. Школа существует в основном на средства фонда олигарха Виктора Пинчука, а также ряда доноров, так или иначе связанных с именем Джорджа Сороса. В интернете есть отзывы об уровне образования — их авторы преимущественно довольны тем, что все предметы преподаются на английском, что немного странно с учетом того значения, которое Украина придает статусу собственной мовы. Ректор Милованов уверен, что образовательные модули были разработаны на самом высоком уровне и успешно погрузили депутатов в увлекательный мир политической и экономической науки. Те выучили чарующие слова птичьего языка вроде "хард- и софт-скиллз", "тимбилдинг", "нетворкинг", что, несомненно, закрывает зияющие бреши в подготовке смельчаков, бросившихся штурмовать высоты законодательной деятельности прямо от свадеб и корпоративов.
В общем, все довольны. Журналистов на тренинг не допустили, но, учитывая вкусы Зеленского, можно уверенно утверждать, что вновь избранных депутатов учили либертарианству.
Обучение будет продолжено.
13420005
Обсудить 0
Верховная Рада УкраиныДжордж СоросКиевУкраинаАвторыВ мире
Рекомендуем
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Хантсман в Кремле
Американское посольство вновь осиротело
РИА
Новости
Пластина для печати сувенирных долларовых купюр с портретом президента США Дональда Трампа
Трамп приготовил экстремальный сценарий обвала доллара
Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
"Остановить сумасшествие". Какое из обещаний Зеленского пока невыполнимо
Самолет Су-35 во время выступления на Международном авиационно-космическом салоне МАКС 2015 в подмосковном Жуковском
"Фланкёр" для НАТО. Купит ли Турция российские истребители Су-35
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин участвует в организованном мотоклубом Ночные волки международном байк-шоу Тень Вавилона в Севастополе за рулем мотоцикла Урал с коляской. 10 августа 2019
В России оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Президент Украины Владимир Зеленский
Хитрый план Зеленского: Лас-Вегас с привкусом сала
Участницы протеста Hot Mess с фотографией Джеффри Эпштейна перед зданием федерального суда в Нью-Йорке. 8 июля 2019 года
Зачем американская система "убила" педофила-сутенера
Сенатор Алексей Пушков
Пушков рассказал о попытках США обеспечить себе алиби после выхода из ДРСМД
Свадебная фотосессия
В Сети раскритиковали подружек невесты за неуместные платья
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
Крайние меры: Китай готов к распродаже госдолга США
Фронтовые бомбардировщики Су-24
Экипировку летчиков боевой авиации модернизируют после операции в Сирии
Жители города и туристы на одной из улиц Сигнахи в Грузии
Туроператоры заявили о "большом ударе" по бюджету Грузии из-за России
Буэнос-Айрес
Аргентинская биржа рухнула на 38 процентов
Реабилитационный центр в Миассе
В Миассе больные дети вынуждены входить в реабилитационный центр через окно
Украинские гривны
В Киеве рассказали, при каких условиях рухнет украинская экономика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:05Президент Киргизии требовал, чтобы задержание Атамбаева прошло без жертв
09:03В России остановили разработку ранца-спасателя для космонавтов
09:00В России создан первый в мире бесплатный ресурс для анализа биоматериалов
08:58Utair попросил Минтранс отложить распределение бывших маршрутов "Трансаэро"
08:56Число госпитализированных с отравлением в Винницкой области выросло до 12
08:55В Индии фермеру с сыном пришлось поселиться на деревьях из-за слонов
08:50Глава ГКНБ Киргизии подтвердил, что Атамбаев стрелял в бойцов спецназа
08:48Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах
08:45Суд в Киргизии арестовал 120 единиц имущества Атамбаева
08:41Глава ГКНБ Киргизии обвинил Атамбаева в подготовке госпереворота
08:35В Томской области на Оби затонула баржа с грузом
08:30Ким Чен Ын повысил более ста военных за разработку новых вооружений
08:26В Белом море эвакуировали пассажиров севшего на мель экскурсионного судна
08:20Economist подсчитал количество постов Трампа о России
08:15В Москве вечером может выпасть около 13% месячной нормы осадков
08:10В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать колбасу
08:09Температура в Москве повысится до 25 градусов, вечером ожидается гроза
08:09IT-компании обучат московских педагогов креативному программированию
08:08Экологи выявили множество нарушений золотодобытчиков в Оймяконском районе
08:05Новый российский скафандр могут создать в течение четырех лет
Лента новостейМолния