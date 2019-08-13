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РИА Новости

"Остановить сумасшествие". Какое из обещаний Зеленского пока невыполнимо

08:00, 13 августа 2019
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CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости, Антон Лисицын. Президента Украины Владимира Зеленского пригласили на мирные переговоры в Луганск. Но глава украинского государства не откликнулся. Тем временем в Донбассе ожидаемо сорвано очередное перемирие. Зеленский шел на выборы с твердым обещанием установить мир в регионе. И он знал, как этого добиться: "Надо просто прекратить стрелять". Но все оказалось гораздо сложнее.

Курсом Порошенко

Ввести режим тишины в Донбассе снова не удалось: 12 августа штаб так называемой Операции объединенных сил сообщил о ранении украинского военнослужащего.
Пятью днями ранее глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник пригласил Зеленского в Луганск в ходе прямой линии с жителями ЛНР и регионов Украины. "Мы его примем в соответствии с международным протоколом. За свою жизнь ему опасаться абсолютно нечего, пусть приезжает к нам, и мы будем беседовать о том, как быстрее установить мир в Донбассе для того, чтобы остановить это сумасшествие", — сказал руководитель республики.
Пасечник подчеркнул, что Донбасс настаивает на прямых переговорах с Киевом: "Это наше основное требование для того, чтобы Владимир Зеленский и в его лице все власти Украины наконец услышали голос Донбасса, повернулись к нам лицом и садились за стол переговоров".
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПоврежденный мост у КПП "Станица Луганская"
Поврежденный мост у КПП Станица Луганская
© РИА Новости / Стрингер
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Поврежденный мост у КПП "Станица Луганская"
Глава ЛНР отметил, что у украинского президента высокий кредит доверия граждан страны и самопровозглашенных республик. "Идут громкие заявления, в том числе по Донбассу. В принципе, у него на сегодняшний день, у Владимира Зеленского, есть все шансы принести мир в Донбасс, принести мир на Украину, начать строить развитую, свободную, демократическую Украину. Чем все это закончится, ответить достаточно сложно, потому что, я еще раз повторяю: обещаний очень много. Но ни одно из них пока не выполнено", — напомнил Пасечник.
Однако в окружении Зеленского твердят, что Киев не пойдет на прямые переговоры. "Диалог нужно вести с теми, кто реально принимает решения. Я уверен, что сегодня представители так называемых ЛНР и ДНР абсолютно несамостоятельны", — заявил в июле лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.
Новые власти продолжают курс администрации Порошенко — обвинять во всем Россию.
Зеленский 7 августа позвонил президенту России Владимиру Путину по поводу гибели четырех военнослужащих Вооруженных сил Украины в Донбассе. Они погибли при странных обстоятельствах, вызвавших вопросы у общественности, но Киев счел это очередным обострением. В пострелизе по итогам разговора двух лидеров офис Зеленского сообщил, что стороны договорились о возможной встрече глав стран "нормандского формата". "Рабочие группы сейчас готовят документы для подписания на высшем уровне", — сказано в документе.
© РИА Новости / Николай Лазаренко / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в Минске. 2015 год
Президент России Владимир Путин, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в Минске. 2015 год
© РИА Новости / Николай Лазаренко
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Президент России Владимир Путин, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в Минске. 2015 год
В Москве поставили другие акценты: "Отмечена необходимость конструктивного диалога между сторонами, в том числе в рамках минской контактной группы. Обсуждались перспективы взаимодействия в "нормандском формате".
Зеленскому важно урегулирование именно в этом формате — с участием Германии, России, Франции и Украины. В феврале 2015 года лидеры этих государств согласовали в Минске документ, предусматривающий прекращение огня и особый статус региона.
Зеленский позвонил и президенту Франции Эммануэлю Макрону. Как проинформировали в Киеве, французский лидер "согласился с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время, которой должна предшествовать встреча официальных представителей всех четырех сторон". Однако ни в Париже, ни в Берлине, ни в Москве никаких дат не называли.
Киев по-прежнему не собирается выполнять Минские соглашения и предоставлять Донбассу особый статус. Возглавивший администрацию президента личный юрист украинского бизнесмена Игоря Коломойского, считающегося покровителем и деловым партнером Зеленского, Андрей Богдан заявил следующее: "Этого не будет. Порошенко не сильно это проталкивал, даже если бы проталкивал, у него бы не получилось, и он это понимал. И Зеленскому не удастся. Украина — единое, неделимое, унитарное государство. Если начать федерализацию, завтра начнется парад суверенитетов". Он признал, что на Украине есть "закон об особом статусе, он согласован Минскими соглашениями, и его каждый год продлевают". Но, по мнению Богдана, "нужно убрать изменение Конституции", особый статус Донбасса "заменить пятилетним переходным периодом" и "провести выборы на этой территории под надзором ОБСЕ".
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАкция "Выбор Донбасса" в Донецке
Акция Выбор Донбасса в Донецке
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Акция "Выбор Донбасса" в Донецке

"Он не знает, что делать"

Инициативы Зеленского и Коломойского не встречают понимания международных партнеров. Так, Зеленский предложил добавить к группе переговорщиков представителей США и Британии. Французский МИД быстро отреагировал: "Вопрос о расширении "нормандского формата" в повестке дня не значится".
Курс нового президента Украины раскритиковало даже издание "Главред", принадлежавшее Коломойскому. Автор статьи указал на то, что лидеры России, Германии и Франции проигнорировали эмоциональные призывы Зеленского, так как дипломатия делается профессионалами. А конкретных предложений у украинского президента не было. "У него нет пока собственного видения, собственной стратегии, он не знает, что делать в Донбассе, что предложить обществу", — считает журналист.
В украинском обществе нарастает недоумение. Во время избирательной кампании Зеленский повторял, что войну закончить несложно: "Надо просто прекратить стрелять". "Думаю, если ты хочешь остановить войну, то ты обязательно ее остановишь, — объяснял он. — Уверен, что прошлая власть не хотела это делать". "Но я не знаю все причины, все условия, почему они этого не хотели, почему они тормозили", — признался Зеленский.
Евгений (имя изменено), военнослужащий Вооруженных сил Украины, уверяет корреспондента РИА Новости в том, что украинская армия действительно соблюдает перемирие. "По нам стреляют только с той стороны", — утверждает он.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредставители ОБСЕ, прибывшие для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений, в районе пропускного пункта "Станица Луганская"
Представители ОБСЕ, прибывшие для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений, в районе пропускного пункта Станица Луганская
© РИА Новости / Стрингер
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Представители ОБСЕ, прибывшие для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений, в районе пропускного пункта "Станица Луганская"
Другой бывший военнослужащий ВСУ Леонид (имя изменено) объясняет, что рядовые украинской армии могут и не замечать механизма провокаций. "Я служил в разведке и знаю: как объявляют очередное перемирие, арта (артиллерия. — Прим. ред.) только меняет позиции, особенно это касается самоходных артустановок, те маскируются и потом наносят удары так, что никакая миссия ОБСЕ не засечет. Плюс остаются какие-то добровольцы, готовые выполнить неформальный приказ, в отличие от кадровых военных. Штабы наводнены теми, кто прошел тренинги по разным программам НАТО, для них советники из-за рубежа — это реально товарищи по оружию. Не надо недооценивать неформальные связи среди военных. В этой ситуации Зеленскому можно только посочувствовать: формально он Верховный главнокомандующий, но на самом деле не в состоянии контролировать генералов. Примечательно, что два генерала даже не отдали ему честь на инаугурации. Как он намерен устанавливать мир в Донбассе — ума не приложу", — заключает собеседник РИА Новости.
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Ситуация на УкраинеДНРОБСЕНАТОИгорь КоломойскийВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМоскваРоссияСШАВ мире
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