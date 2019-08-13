"Остановить сумасшествие". Какое из обещаний Зеленского пока невыполнимо

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости, Антон Лисицын. Президента Украины Владимира Зеленского пригласили на мирные переговоры в Луганск. Но глава украинского государства не откликнулся. Тем временем в Донбассе ожидаемо сорвано очередное перемирие. Зеленский шел на выборы с твердым обещанием установить мир в регионе. И он знал, как этого добиться: "Надо просто прекратить стрелять". Но все оказалось гораздо сложнее.

Курсом Порошенко

Ввести режим тишины в Донбассе снова не удалось: 12 августа штаб так называемой Операции объединенных сил сообщил о ранении украинского военнослужащего.

Пятью днями ранее глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник пригласил Зеленского в Луганск в ходе прямой линии с жителями ЛНР и регионов Украины. "Мы его примем в соответствии с международным протоколом. За свою жизнь ему опасаться абсолютно нечего, пусть приезжает к нам, и мы будем беседовать о том, как быстрее установить мир в Донбассе для того, чтобы остановить это сумасшествие", — сказал руководитель республики.

Пасечник подчеркнул, что Донбасс настаивает на прямых переговорах с Киевом: "Это наше основное требование для того, чтобы Владимир Зеленский и в его лице все власти Украины наконец услышали голос Донбасса, повернулись к нам лицом и садились за стол переговоров".

Глава ЛНР отметил, что у украинского президента высокий кредит доверия граждан страны и самопровозглашенных республик. "Идут громкие заявления, в том числе по Донбассу. В принципе, у него на сегодняшний день, у Владимира Зеленского, есть все шансы принести мир в Донбасс, принести мир на Украину, начать строить развитую, свободную, демократическую Украину. Чем все это закончится, ответить достаточно сложно, потому что, я еще раз повторяю: обещаний очень много. Но ни одно из них пока не выполнено", — напомнил Пасечник.

Однако в окружении Зеленского твердят, что Киев не пойдет на прямые переговоры. "Диалог нужно вести с теми, кто реально принимает решения. Я уверен, что сегодня представители так называемых ЛНР и ДНР абсолютно несамостоятельны", — заявил в июле лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

Новые власти продолжают курс администрации Порошенко — обвинять во всем Россию.

Зеленский 7 августа позвонил президенту России Владимиру Путину по поводу гибели четырех военнослужащих Вооруженных сил Украины в Донбассе. Они погибли при странных обстоятельствах, вызвавших вопросы у общественности, но Киев счел это очередным обострением. В пострелизе по итогам разговора двух лидеров офис Зеленского сообщил, что стороны договорились о возможной встрече глав стран "нормандского формата". "Рабочие группы сейчас готовят документы для подписания на высшем уровне", — сказано в документе.

В Москве поставили другие акценты: "Отмечена необходимость конструктивного диалога между сторонами, в том числе в рамках минской контактной группы. Обсуждались перспективы взаимодействия в "нормандском формате".

Зеленскому важно урегулирование именно в этом формате — с участием Германии, России, Франции и Украины. В феврале 2015 года лидеры этих государств согласовали в Минске документ, предусматривающий прекращение огня и особый статус региона.

Зеленский позвонил и президенту Франции Эммануэлю Макрону. Как проинформировали в Киеве, французский лидер "согласился с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время, которой должна предшествовать встреча официальных представителей всех четырех сторон". Однако ни в Париже, ни в Берлине, ни в Москве никаких дат не называли.

Киев по-прежнему не собирается выполнять Минские соглашения и предоставлять Донбассу особый статус. Возглавивший администрацию президента личный юрист украинского бизнесмена Игоря Коломойского, считающегося покровителем и деловым партнером Зеленского, Андрей Богдан заявил следующее: "Этого не будет. Порошенко не сильно это проталкивал, даже если бы проталкивал, у него бы не получилось, и он это понимал. И Зеленскому не удастся. Украина — единое, неделимое, унитарное государство. Если начать федерализацию, завтра начнется парад суверенитетов". Он признал, что на Украине есть "закон об особом статусе, он согласован Минскими соглашениями, и его каждый год продлевают". Но, по мнению Богдана, "нужно убрать изменение Конституции", особый статус Донбасса "заменить пятилетним переходным периодом" и "провести выборы на этой территории под надзором ОБСЕ".

"Он не знает, что делать"

Инициативы Зеленского и Коломойского не встречают понимания международных партнеров. Так, Зеленский предложил добавить к группе переговорщиков представителей США и Британии. Французский МИД быстро отреагировал: "Вопрос о расширении "нормандского формата" в повестке дня не значится".

Курс нового президента Украины раскритиковало даже издание "Главред", принадлежавшее Коломойскому. Автор статьи указал на то, что лидеры России, Германии и Франции проигнорировали эмоциональные призывы Зеленского, так как дипломатия делается профессионалами. А конкретных предложений у украинского президента не было. "У него нет пока собственного видения, собственной стратегии, он не знает, что делать в Донбассе, что предложить обществу", — считает журналист.

В украинском обществе нарастает недоумение. Во время избирательной кампании Зеленский повторял, что войну закончить несложно: "Надо просто прекратить стрелять". "Думаю, если ты хочешь остановить войну, то ты обязательно ее остановишь, — объяснял он. — Уверен, что прошлая власть не хотела это делать". "Но я не знаю все причины, все условия, почему они этого не хотели, почему они тормозили", — признался Зеленский.

Евгений (имя изменено), военнослужащий Вооруженных сил Украины, уверяет корреспондента РИА Новости в том, что украинская армия действительно соблюдает перемирие. "По нам стреляют только с той стороны", — утверждает он.