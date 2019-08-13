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РИА Новости

В Миассе больные дети вынуждены входить в реабилитационный центр через окно

08:00, 13 августа 2019
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© Россия - 1. Южный Урал Реабилитационный центр в Миассе
Реабилитационный центр в Миассе
© Россия - 1. Южный Урал
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости, Мария Марикян. В городе Миассе Челябинской области детям-инвалидам приходится входить в реабилитационный центр, расположенный в жилом доме, через окно. Попасть во двор через главный вход на детскую площадку сложно и небезопасно — обходить здание долго, а рядом проезжая часть. В дождливую погоду к центральным дверям и вовсе не подобраться — кругом грязь, воды по щиколотку. В администрации пообещали, что сделают отдельный вход со двора. Вот только собственники квартир категорически против.

Особенные дети

В 2011 году председатель общественной организации "Мы вместе" Наталья Кушнова решила объединить вокруг себя инициативную группу родителей детей с особенностями развития, чтобы открыть общественный центр, где можно было бы проводить мероприятия и занятия по социальной адаптации. "Я бабушка особенного ребенка. Мы посещали различные реабилитационные центры: услуги везде дорогие, а эффекта, которого бы хотелось, мы не получали. За ситуацией в нашем городе я следила постоянно, мест, куда можно было бы пристроить ребенка-инвалида, оказалось не так уж и много", — объясняет она в беседе с РИА Новости.
Официально организацию удалось оформить только в феврале 2016-го. До этого в администрацию Наталья обращалась не раз: "Не было понимания того, что такой центр городу необходим. Мы ведь в Миассе не единственная семья с особенным ребенком. Нуждающихся много".
© Россия - 1. Южный Урал Реабилитационный центр в Миассе
Реабилитационный центр в Миассе
© Россия - 1. Южный Урал
Реабилитационный центр в Миассе
В марте 2017-го горадминистрация выделила на безвозмездной основе помещение на первом этаже жилого дома, где ранее располагался городской суд. Ремонт Наталья и родители, поддержавшие ее инициативу, сделали в течение года на свои средства. И уже весной 2018-го Общественный центр медико-психолого-педагогического сопровождения детей с особенностями развития открылся.
По словам Кушновой, родители детей-инвалидов не просто приводят их в центр, но и сами предлагают помощь: кто-то поддерживает материально, кто-то организует занятия. В центре проходят уроки рисования, песочной и арт-терапии, здесь преподают по системе Монтессори. С детьми работают студенты вузов, волонтеры, также привлекают специалистов — психологов и логопедов. Большинство занятий — индивидуальные. "Мы пока отрабатываем систему. В первую очередь обращаем внимание на потребности детей. У нас бывают выставки, праздники. Каждый месяц к нам обращаются около 30 семей", — уточняет Наталья.

Окно раздора

Вот уже второй год Кушнова организует специализированный летний семейный лагерь — мамы с детьми здесь находятся с 10 до 14 часов. Помимо занятий в стенах центра, выходят на прогулку во двор, принимают участие в спортивных мероприятиях.
После прогулки на свежем воздухе в помещение дети с родителями возвращаются через окно — так удобнее. Чтобы выйти во двор через главный вход, нужно обойти дом. Однако тропинки и нормальной дороги для пешеходов толком нет, поэтому приходится идти рядом с проезжей частью. Детям с особенностями это непросто, некоторые передвигаются не самостоятельно, а с помощью ходунков.
© Страница "Миасс Online" в социальной сети "ВКонтакте" Реабилитационный центр в Миассе
Реабилитационный центр в Миассе
© Страница "Миасс Online" в социальной сети "ВКонтакте"
Реабилитационный центр в Миассе

"Ходунки не громоздкие. Но мамочкам сложно нести их и одновременно уследить за ребенком", — поясняет РИА Новости мать особенного ребенка Ирина Масалимова.

А когда идет дождь, дорога превращается в настоящую полосу препятствий. Посетители центра жалуются, что у входа образуется большая лужа, чтобы не промокнуть и не замараться, нужно надевать сапоги. Проезжающие рядом с центром автомобили окатывают детей грязью с ног до головы. Машины родители вынуждены парковать в другом конце дома. "Наш вход находится в "ямке" — туда стекает вся вода, возникает целое озеро. Чтобы попасть во двор, дети мучаются. Они боятся идти рядом с дорогой, бедные, постоянно вздрагивают от шума, им страшно, — сетует Наталья Кушнова. — Когда нам выделили помещение, я в администрации сразу сказала: согласна только при условии, что нам разрешат сделать выход во двор!"
Общественная организация находится на первом этаже, принадлежащем муниципалитету, а выше проживают собственники. На отдельный вход в центр со двора необходимо согласие всех жильцов. Наталья инициировала еще в 2017 году несколько собраний с представителями совета дома. Встречи не увенчались успехом. "Они думают, что этим входом мы разрушим дом", — недоумевает Наталья.
"Зачем мне смотреть на ваших инвалидов, на ваши коляски? Как их завозят, вывозят — зачем оно мне нужно?" — возмутилась одна из жительниц дома в интервью журналистам.
"Сколько лет этому дому? А если вы начнете там копать, начнете рушить все, а дом даст трещину?" — подхватила другая.
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Впрочем, разрешение администрации на вход со стороны двора у Натальи есть. Даже проведена техническая экспертиза, установившая, что перепланировка не несет никакой угрозы строению. Необходимо только договориться с жильцами.
Этой историей уже заинтересовались в Следственном комитете и в прокуратуре Челябинской области, "по фактам нарушений прав детей-инвалидов" идут проверки.

"Переезд нам не под силу!"

В начале августа в Миассе состоялась пресс-конференция, на которой присутствовали представители администрации, руководитель общественной организации и местные журналисты. Глава округа Григорий Тонких подтвердил, что местные власти дали согласие на отдельный вход.

"Ситуация под контролем как у надзорных органов, так и у администрации. В скором времени будет проведено общее собрание собственников жилого дома", — прокомментировал РИА Новости первый заместитель главы Миасского городского округа Виктор Борадачев.

Чиновники пояснили: по законодательству принципиально важно, чтобы собственники дали согласие. В случае отказа будут рассмотрены другие варианты решения проблемы, в том числе и поиск нового помещения. Однако Наталья Кушнова говорит, что вариант с переездом их не устраивает: "Мы каждый сантиметр здесь обжили. Столько средств, сил и времени вложили в это. У нас дети, нам некогда заниматься перестановками. Переезд нам не под силу!"

"Миасский городской округ организовал выдачу субсидии на погашение части затрат по коммунальным расходам, — прокомментировал ситуацию агентству депутат местного собрания Евгений Субачев. — Люди боятся за несущую конструкцию здания. Поэтому нужно провести встречу с собственниками, на которой специалисты продемонстрируют проект и объяснят, что проблем не должно возникнуть".

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Он также отметил, что сейчас рассматриваются два важных вопроса: благоустройство входной территории, которая постоянно затапливается, и адаптация детской площадки, расположенной рядом с центром для инвалидов.
В свою очередь, Наталья Кушнова намерена ввести платные занятия. Вырученные деньги планируется направить на оплату коммунальных услуг и на нужды общественного центра. "До начала учебного года в планах — сделать положение о платных услугах. Согласно уставу, мы имеем такую возможность. Хотелось бы еще привлечь специалистов. К примеру, открыть занятия по адаптивной физкультуре".
Впрочем, Субачев уточняет, что если будут оказываться платные услуги оздоровительного характера, необходимо получить лицензию. Также он добавил, что в помещении общественного центра не соблюдены нормы пожарной безопасности — коридор "для удобства" перепланировали, в ходе чего эвакуационные двери "замурованы": "Благое дело нужно развивать, но в рамках норм пожарной безопасности и действующего законодательства".
По словам депутата, вопросы решаться будут по очереди: на первом месте — урегулировать проблему с собственниками. Собрание с жильцами запланировано на середину сентября.
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Челябинская областьОбщество
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