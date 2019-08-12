В России предложили Украине заключить соглашение по поставкам воды в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг — РИА Новости. В Госдуме предложили Киеву сесть за стол переговоров и заключить соглашение по поставкам воды в Крым. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как Днепр берет свои истоки на территории России.

По словам Шеремета, Крым за последние годы адаптировался к водной блокаде, устроенной киевскими властями. Так, население не испытывает нужды в воде, сельское хозяйство перешло на менее влагопотребляемые культуры.

"Если власти Украины думали, что смогут шантажировать нас, перекрыв воду, то они ошибаются. Никаких подачек нам от них не нужно", — отметил он.

Вместе с тем депутат заявил, что поставка воды будет выгодна всем, так как перекрытие Северо-Крымского канала привело к заболачиванию земель Херсонской области Украины, где умирает сельское хозяйство.

По его мнению, в вопросе поставки днепровской воды необходимо "исключить любую политику, так как должна работать исключительно экономика".

"Нужно садиться за стол переговоров и решать этот вопрос, исходя из взаимовыгодных позиций, заключив соответствующее межгосударственное соглашение. Мы надеемся на здравомыслие нового президента Украины Владимира Зеленского", — заявил депутат.

Он добавил, что Петр Порошенко не был заинтересован в решении вопроса.

"Кроме антироссийской риторики, ему не было больше ничего интересно, ведь лично у него были дома и вода, и свет, а на остальное ему было плевать", — сказал Шеремет.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена.

Самые большие трудности возникли у аграриев на севере Крыма, которым пришлось перейти на выращивание менее влагоемких культур, а также в восточной части полуострова. Частично проблему водоснабжения Восточного Крыма удалось решить после переброски воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин.