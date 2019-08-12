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РИА Новости

В России предложили Украине заключить соглашение по поставкам воды в Крым

22:46, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСеверо-Крымский канал
Северо-Крымский канал
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг — РИА Новости. В Госдуме предложили Киеву сесть за стол переговоров и заключить соглашение по поставкам воды в Крым. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как Днепр берет свои истоки на территории России.
По словам Шеремета, Крым за последние годы адаптировался к водной блокаде, устроенной киевскими властями. Так, население не испытывает нужды в воде, сельское хозяйство перешло на менее влагопотребляемые культуры.
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"Если власти Украины думали, что смогут шантажировать нас, перекрыв воду, то они ошибаются. Никаких подачек нам от них не нужно", — отметил он.
Вместе с тем депутат заявил, что поставка воды будет выгодна всем, так как перекрытие Северо-Крымского канала привело к заболачиванию земель Херсонской области Украины, где умирает сельское хозяйство.
По его мнению, в вопросе поставки днепровской воды необходимо "исключить любую политику, так как должна работать исключительно экономика".
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"Нужно садиться за стол переговоров и решать этот вопрос, исходя из взаимовыгодных позиций, заключив соответствующее межгосударственное соглашение. Мы надеемся на здравомыслие нового президента Украины Владимира Зеленского", — заявил депутат.

Он добавил, что Петр Порошенко не был заинтересован в решении вопроса.
"Кроме антироссийской риторики, ему не было больше ничего интересно, ведь лично у него были дома и вода, и свет, а на остальное ему было плевать", — сказал Шеремет.
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Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена.
Самые большие трудности возникли у аграриев на севере Крыма, которым пришлось перейти на выращивание менее влагоемких культур, а также в восточной части полуострова. Частично проблему водоснабжения Восточного Крыма удалось решить после переброски воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин.
Подробнее о новостях Крыма - на crimea.ria.ru>>
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Ситуация на УкраинеМихаил ШереметГосдума РФКрымРоссияУкраинаВ мире
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