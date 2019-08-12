"Оппозиционная платформа" рассчитывает возглавить три комитета в Раде

МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" рассчитывает возглавить три комитета в новом составе Верховной рады Украины, заявили в понедельник в пресс-службе политсилы.

Ранее глава пресс-офиса партии "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что политсила предлагает в Верховной раде IX созыва сократить количество комитетов с 27 до 22.

"Согласно... закона Украины "О комитетах Верховной рады Украины"... регламента "О комитетах Верховной рады Украины", регламенту Верховной рады Украины, распределение должностей руководителей, заместителей и секретарей комитетов определяется пропорционально от количественного состава фракций к фактической численности Верховной рады... Законное и справедливое распределение сфер ответственности следующее: "Слуга народа" – 254 депутата. Должна получить по 14 позиций глав, заместителей и секретарей комитетов; "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 47 депутатов. Должна получить по три соответствующих должности", - говорится в заявлении на сайте партии.

По мнению политсилы, партии "Батькивщина, от которой в Раду прошло 26 депутатов, "Европейская солидарность" - 25 депутатов и "Голос" - 20, должны получить по одной должности в комитетах. Также по одной должности должны получить три-четыре внефракционных депутата.

"Любой другой принцип распределения сфер ответственности в парламенте стал бы незаконным, неконституционным и прямым нарушением демократических норм... Мы призываем партию "Слуга народа" и её фактического руководителя президента Украины Владимира Зеленского не повторять ошибок предыдущей власти. Парламентское меньшинство должно получить возможность эффективно выполнять свои контрольные функции", - добавили в партии.