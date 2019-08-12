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РИА Новости

"Оппозиционная платформа" рассчитывает возглавить три комитета в Раде

22:09, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" рассчитывает возглавить три комитета в новом составе Верховной рады Украины, заявили в понедельник в пресс-службе политсилы.
Ранее глава пресс-офиса партии "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что политсила предлагает в Верховной раде IX созыва сократить количество комитетов с 27 до 22.
"Согласно... закона Украины "О комитетах Верховной рады Украины"... регламента "О комитетах Верховной рады Украины", регламенту Верховной рады Украины, распределение должностей руководителей, заместителей и секретарей комитетов определяется пропорционально от количественного состава фракций к фактической численности Верховной рады... Законное и справедливое распределение сфер ответственности следующее: "Слуга народа" – 254 депутата. Должна получить по 14 позиций глав, заместителей и секретарей комитетов; "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 47 депутатов. Должна получить по три соответствующих должности", - говорится в заявлении на сайте партии.
По мнению политсилы, партии "Батькивщина, от которой в Раду прошло 26 депутатов, "Европейская солидарность" - 25 депутатов и "Голос" - 20, должны получить по одной должности в комитетах. Также по одной должности должны получить три-четыре внефракционных депутата.
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"Любой другой принцип распределения сфер ответственности в парламенте стал бы незаконным, неконституционным и прямым нарушением демократических норм... Мы призываем партию "Слуга народа" и её фактического руководителя президента Украины Владимира Зеленского не повторять ошибок предыдущей власти. Парламентское меньшинство должно получить возможность эффективно выполнять свои контрольные функции", - добавили в партии.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 100% протоколов партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.
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