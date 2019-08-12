В Минпросвещения рассказали, сколько выпускников школ поступают в колледжи

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Около 60% выпускников школ выбирают для продолжения образования колледжи, обучение в них более доступно по сравнению с вузами, сообщила глава Минпросвещения РФ Ольга Васильева.

"Уже сегодня примерно 60 процентов выпускников школ выбирают именно среднее профобразование. Есть организации, где конкурс выше, чем в вузы, где на одно место претендуют минимум 6-7 человек", - рассказала она в интервью "Российской газете"

По словам министра просвещения, сегодня в колледжах можно получить образование в сфере робототехники, программирования, информационной безопасности. Она уточнила, что при этом образование в колледжах более доступно по сравнению с вузами: около 80% обучающихся в государственных колледжах и техникумах - бюджетники.

Васильева также отметила, что процент трудоустройства выпускников колледжей составляет 55,8%. По ее словам, эта статистика учитывает только получивших работу в первый год после обучения, но около 20% после колледжей и техникумов продолжают учиться в вузе, часть выпускников уходит в армию.

Глава Минпросвещения также рассказала, что в колледжах стабильно высокий конкурс заявлений на медицинские направления: 6,2 - на ортопедическую стоматологию, 5,9 - на фармацию, 2,9 - на сестринское дело.