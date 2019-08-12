Минпросвещения решило не вводить ЕГЭ для выпускников колледжей

"Другой вопрос - нужен ли этот экзамен выпускникам СПО как обязательный... и мы действительно рассматривали вопрос обязательного ЕГЭ. Однако приняли решение, что вводить его пока нецелесообразно", - рассказала Васильева в интервью "Российской газете".