Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-12T19:05Z
https://ria.ru/20190812/1557427210.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/144163/30/1441633092_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_ef9f65cf983e5fdd59a5cbb1239b8242.jpg
РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Выборы в Мосгордуму может отменить только суд, заявили в ЦИК

19:05, 12 августа 2019
323
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Выборы в Московскую городскую думу могут быть отменены только по решению суда, законодательство о выборах не предусматривает процедуру прекращения текущей избирательной кампании, сообщается на сайте ЦИК РФ.
Ранее один из незарегистрированных кандидатов в МГД обратился к главе ЦИК Элле Памфиловой с предложением отменить выборы и перенести их на конец осени. Секретарь ЦИК Майя Гришина и председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов заявили РИА Новости, что отменить назначенные на 8 сентября выборы в Мосгордуму согласно законодательству нельзя.
В Центризбиркоме отметили, что при проведении выборов в Мосгордуму ЦИК не является вышестоящей по отношению к МГИК комиссией. "Избирательная кампания в Москве может быть прекращена исключительно в судебном порядке в случае отмены решения Московской городской думы о назначении выборов", - говорится в сообщении.
Как уточняется, основанием для отмены могут быть нарушения, связанные с процедурой принятия решения о назначении выборов. На данный момент решение о назначении московских выборов в суде не оспаривается.
Спикер Московской городской Думы Владимир Платонов
10 августа, 08:00Выборы в Мосгордуму
"Вот где новация". Платонов — об ажиотаже вокруг выборов в Мосгордуму
"На практике указанный механизм, не позволяющий прекратить избирательную кампанию до ее завершения, гарантирует, с одной стороны, невмешательство в выборы любых государственных органов, с другой, - служит для обеспечения принципа обязательности проведения выборов", - добавляется в сообщении.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля. Всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
Официальный интернет-портал государственных услуг
9 августа, 17:46Выборы в Мосгордуму
ЦИК предложил использовать портал госуслуг для сбора подписей за кандидатов
1110002
Обсудить 0
Выборы в МосгордумуМайя ГришинаВалентин ГорбуновЦИК РФМосковская городская думаМоскваПолитика
Рекомендуем
Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь на заседании рабочей группы Центральной избирательной комиссии РФ
Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей
РИА
Новости
Здание Минэкономразвития РФ
Минэкономразвития заявило об отсутствии технической рецессии в экономике
На границе Индии и Китая
Китай обвинил Индию в нарушении соглашений по границе
Храм Святого Саввы в Белграде
Сербский священник оценил идею президента Черногории об объединении церквей
Лента
новостей
Здание Государственной Думы РФ
Совет Госдумы обсудит создание комиссии по вмешательству в дела России
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ
Прокуратура проверит информацию о свалке уголовных дел на Урале
Лекарства
Льготное лекарство больному ребенку под Саратовом выдадут до конца недели
Участники митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве. 10 августа 2019
В Москве арестовали фигуранта "болотного дела" за хулиганство
Автомобиль ГУП МОСГАЗ
В результате ЧП с газом в московской пятиэтажке никто не пострадал
Куриные яйца
ФНС сообщила о росте среднего чека россиян в июле на 1,1%
Последствия взрыва газа в жилом доме в Москве
Последствия взрыва газа в жилом доме в Москве сняли на видео
Танк Ладога в городе Каменск-Шахтинский
Танк ядерного апокалипсиса найден в России
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
Рябков обсудил с послом Евросоюза контроль над вооружениями
Ситуация в Сирии
В Сирии при нападении неизвестных погибли трое военных SDF, сообщили СМИ
Итальянский астронавт Лука Пармитано
Итальянский астронавт станет первым в истории космическим диджеем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:27В Боливии 11 человек погибли в лобовом столкновении автобуса и грузовика
01:14Подмосковный дворник объяснила появление долга в два миллиарда рублей
00:40Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области
00:35Источник: офицер турецких ВВС запросил убежище в Греции
00:19ВС Венесуэлы попросил лишить иммунитета еще трех оппозиционных депутатов
00:13На Камчатке объяснили, почему экскурсии в Долину гейзеров стоят так дорого
23:54Полиция начала проверку после нападения на сотрудницу тира в Анапе
23:44Игумен Фотий встретился с матерью ребенка после инцидента на крещении
23:41Аргентинская биржа рухнула на 38 процентов
23:04Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
22:52В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
22:50Рогозин опубликовал клип о роботе Федоре
22:50Еще трех человек выписали из больницы после ДТП с автобусом в Новороссийске
22:49Экс-офицер получил шесть лет за мошенничество почти на полмиллиарда рублей
22:47Депздрав Москвы начал проверку после гибели девушки от неизвестной болезни
22:46В России предложили Украине заключить соглашение по поставкам воды в Крым
22:39В горах Кубани турист сорвался с 30-метровой скалы
22:27Сепаратисты хотят помочь Хафтару взять под контроль Триполи
22:09"Оппозиционная платформа" рассчитывает возглавить три комитета в Раде
22:04Российские военные зафиксировали 30 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации
Лента новостейМолния