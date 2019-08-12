Выборы в Мосгордуму может отменить только суд, заявили в ЦИК

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Выборы в Московскую городскую думу могут быть отменены только по решению суда, законодательство о выборах не предусматривает процедуру прекращения текущей избирательной кампании, сообщается на сайте ЦИК РФ.

Ранее один из незарегистрированных кандидатов в МГД обратился к главе ЦИК Элле Памфиловой с предложением отменить выборы и перенести их на конец осени. Секретарь ЦИК Майя Гришина и председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов заявили РИА Новости, что отменить назначенные на 8 сентября выборы в Мосгордуму согласно законодательству нельзя.

В Центризбиркоме отметили, что при проведении выборов в Мосгордуму ЦИК не является вышестоящей по отношению к МГИК комиссией. "Избирательная кампания в Москве может быть прекращена исключительно в судебном порядке в случае отмены решения Московской городской думы о назначении выборов", - говорится в сообщении.

Как уточняется, основанием для отмены могут быть нарушения, связанные с процедурой принятия решения о назначении выборов. На данный момент решение о назначении московских выборов в суде не оспаривается.

"На практике указанный механизм, не позволяющий прекратить избирательную кампанию до ее завершения, гарантирует, с одной стороны, невмешательство в выборы любых государственных органов, с другой, - служит для обеспечения принципа обязательности проведения выборов", - добавляется в сообщении.