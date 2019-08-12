"Миссис Россия — 2019" не поедет представлять страну на мировом конкурсе

Победительница конкурса "Миссис Россия 2019" Екатерина Нишанова и победительница в номинации "Миссис Россия Globe" Ксения Кривко

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Победительница конкурса "Миссис Россия — 2019" Екатерина Нишанова не будет представлять страну на "Миссис Земной шар". Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.

По ее словам, на международный смотр в Китай отправится обладательница "Миссис Россия Globe" Ксения Кривко из Кемерово.

"А я буду по необходимости помогать", — добавила Нишанова.

Женщина подчеркнула, что ее сотрудничество с конкурсом красоты продолжится: жительница Геленджика будет представлять Россию на всех мероприятиях от фонда "Планета женщин".

Участие Кривко в международном конкурсе подтвердила и президент "Миссис Россия" Алла Маркина.

"У нас две победительницы. И на конкурс "Миссис Земной шар" в Китай поедет не Екатерина, а другая участница, у которой четверо детей, — Ксения Кривко из Кемерово. Не все победительницы готовы ехать за границу", — заявила она "КП"