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РИА Новости

"Миссис Россия — 2019" не поедет представлять страну на мировом конкурсе

18:35, 12 августа 2019
31217
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПобедительница конкурса "Миссис Россия 2019" Екатерина Нишанова и победительница в номинации "Миссис Россия Globe" Ксения Кривко
Победительница конкурса Миссис Россия 2019 Екатерина Нишанова и победительница в номинации Миссис Россия Globe Ксения Кривко
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Победительница конкурса "Миссис Россия — 2019" Екатерина Нишанова не будет представлять страну на "Миссис Земной шар". Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.
По ее словам, на международный смотр в Китай отправится обладательница "Миссис Россия Globe" Ксения Кривко из Кемерово.
"А я буду по необходимости помогать", — добавила Нишанова.
Женщина подчеркнула, что ее сотрудничество с конкурсом красоты продолжится: жительница Геленджика будет представлять Россию на всех мероприятиях от фонда "Планета женщин".
Финал конкурса "Миссис Россия — 2019"
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Финал ежегодного конкурса красоты "Миссис Россия — 2019" прошел в Москве.

Финал конкурса Миссис Россия 2019
1 из 8

Финал ежегодного конкурса красоты "Миссис Россия — 2019" прошел в Москве.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Победа досталась 33-летней жительнице Геленджика Екатерине Нишановой.

Победительница конкурса Миссис Россия 2019 Екатерина Нишанова и победительница в номинации Миссис Россия Globe Ксения Кривко
2 из 8

Победа досталась 33-летней жительнице Геленджика Екатерине Нишановой.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Первой "вице-миссис Россия" стала Анна Митрофанова из Самары, "второй вице-миссис" — Влада Брем, из Иркутска.

Участница за кулисами во время финала конкурса Миссис Россия 2019 в Москве
3 из 8

Первой "вице-миссис Россия" стала Анна Митрофанова из Самары, "второй вице-миссис" — Влада Брем, из Иркутска.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Обладательницей титула "Миссис Россия Globe" стала Ксения Кривко, представляющая Кемерово.

Победительница в номинации Миссис Россия Globe Ксения Кривко
4 из 8

Обладательницей титула "Миссис Россия Globe" стала Ксения Кривко, представляющая Кемерово.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

По словам Екатерины Нишановой, она стала участницей конкурса случайно, последовав совету подруги.

Финал конкурса Миссис Россия 2019
5 из 8

По словам Екатерины Нишановой, она стала участницей конкурса случайно, последовав совету подруги.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Как рассказала победительница, своим участием в "Миссис Россия — 2019" она хотела привлечь внимание к проблемам детей с ограниченными возможностями.

Финал конкурса Миссис Россия 2019
6 из 8

Как рассказала победительница, своим участием в "Миссис Россия — 2019" она хотела привлечь внимание к проблемам детей с ограниченными возможностями.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

"Миссис Россия" — конкурс красоты для россиянок в возрасте от 22 до 43 лет. Обязательны два условия: штамп в паспорте, свидетельствующий о заключенном браке, и наличие как минимум одного ребенка.

Финал конкурса Миссис Россия 2019
7 из 8

"Миссис Россия" — конкурс красоты для россиянок в возрасте от 22 до 43 лет. Обязательны два условия: штамп в паспорте, свидетельствующий о заключенном браке, и наличие как минимум одного ребенка.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Член жюри, модельер Вячеслав Зайцев и президент конкурса красоты, руководитель фонда поддержки семьи, материнства и детства "Планета женщин" Алла Маркина (справа) во время финала конкурса.

Член жюри, модельер Вячеслав Зайцев и президент конкурса красоты, руководитель фонда поддержки семьи, материнства и детства Планета женщин Алла Маркина во время финала конкурса Миссис Россия 2019 в Москве
8 из 8

Член жюри, модельер Вячеслав Зайцев и президент конкурса красоты, руководитель фонда поддержки семьи, материнства и детства "Планета женщин" Алла Маркина (справа) во время финала конкурса.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
1 из 8

Финал ежегодного конкурса красоты "Миссис Россия — 2019" прошел в Москве.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
2 из 8

Победа досталась 33-летней жительнице Геленджика Екатерине Нишановой.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
3 из 8

Первой "вице-миссис Россия" стала Анна Митрофанова из Самары, "второй вице-миссис" — Влада Брем, из Иркутска.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
4 из 8

Обладательницей титула "Миссис Россия Globe" стала Ксения Кривко, представляющая Кемерово.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
5 из 8

По словам Екатерины Нишановой, она стала участницей конкурса случайно, последовав совету подруги.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
6 из 8

Как рассказала победительница, своим участием в "Миссис Россия — 2019" она хотела привлечь внимание к проблемам детей с ограниченными возможностями.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
7 из 8

"Миссис Россия" — конкурс красоты для россиянок в возрасте от 22 до 43 лет. Обязательны два условия: штамп в паспорте, свидетельствующий о заключенном браке, и наличие как минимум одного ребенка.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
8 из 8

Член жюри, модельер Вячеслав Зайцев и президент конкурса красоты, руководитель фонда поддержки семьи, материнства и детства "Планета женщин" Алла Маркина (справа) во время финала конкурса.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Участие Кривко в международном конкурсе подтвердила и президент "Миссис Россия" Алла Маркина.
"У нас две победительницы. И на конкурс "Миссис Земной шар" в Китай поедет не Екатерина, а другая участница, у которой четверо детей, — Ксения Кривко из Кемерово. Не все победительницы готовы ехать за границу", — заявила она "КП".
"Миссис Россия" — ежегодный конкурс красоты для россиянок в возрасте от 22 до 43 лет. Для участия обязательны два условия: штамп в паспорте, свидетельствующий о заключенном браке, и наличие как минимум одного ребенка.
Участницы конкурса Мисс Земля 2018 в Маниле, Филиппины
9 сентября 2018, 08:00РИА Новости
Страшная сила. Что вы знаете о красоте?
1127487969
Обсудить 26
МоскваКемеровоГеленджикКитайОбщество
Популярные комментарии
Правильно, нечего людей пугать.
12 августа, 19:19
Владимир Белов
59170002
Господи, хоть одна хорошая новость за сегодня!
12 августа, 18:42
OFOlga Fancelli
60170001
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