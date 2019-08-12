В Лондоне Джонсон и Болтон обсудят ситуацию вокруг Ирана

ЛОНДОН, 12 авг – РИА Новости, Наталья Копылова. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон планируют в понедельник обсудить ряд вопросов, касающихся безопасности и ситуации в Иране, сообщил представитель британского премьер-министра.

По его словам, Джонсон и Болтон "обсудят широкий ряд вопросов безопасности, включая Иран".

Болтон прибыл в понедельник в Лондон с двухдневным официальным визитом, в ходе которого намерен встретиться с членами нового британского правительства.