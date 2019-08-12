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РИА Новости

В Лондоне Джонсон и Болтон обсудят ситуацию вокруг Ирана

16:52, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПремьер-министр Борис Джонсон
Премьер-министр Борис Джонсон
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Премьер-министр Борис Джонсон. Архивное фото
ЛОНДОН, 12 авг – РИА Новости, Наталья Копылова. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон планируют в понедельник обсудить ряд вопросов, касающихся безопасности и ситуации в Иране, сообщил представитель британского премьер-министра.
По его словам, Джонсон и Болтон "обсудят широкий ряд вопросов безопасности, включая Иран".
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Болтон прибыл в понедельник в Лондон с двухдневным официальным визитом, в ходе которого намерен встретиться с членами нового британского правительства.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник сообщал, что советник президента планирует донести кабмину Джонсона политику президента США Дональда Трампа. В частности, речь идет о политике в отношении Ирана и китайской компании Huawei.
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