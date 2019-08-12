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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Омбудсмен не будет вмешиваться в ситуацию с крещением в Гатчине

16:59, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкКупола
Купола
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области Тамара Литвинова не планирует вмешиваться в ситуацию с грубым обрядом крещения в Гатчине, сообщили в аппарате детского омбудсмена.
В воскресенье в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как игумен Фотий при крещении ребенка с силой окунает его в воду с головой, несмотря на крики мальчика и попытки матери его забрать. Это видео вызвало широкий общественный резонанс и возмущение как свидетелей обряда, так и пользователей соцсетей. Игумен отстранен от священнослужения за неподобающее поведение. Как сообщил РИА Новости источник в силовых органах, мать ребенка обратилась с заявлением в полицию.
"Уполномоченный осуждает действия священника как физического лица, нанесшего травмы ребенку. Независимо от статуса, никакое физическое лицо не вправе причинять ущерб и наносить травмы ребенку. Тем не менее, уполномоченный в данный момент в ситуацию вмешиваться не планирует", - говорится в сообщении на сайте омбудсмена.
В пресс-службе отметили, что обращение от матери ребенка в аппарат уполномоченного не поступало.
Игумен Фотий (Нечепоренко)
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Как рассказал РИА Новости помощник детского омбудсмена Ленобласти Игорь Лиозко, епархия, в чье подчинение входит Гатчинский район, оперативно отреагировала на произошедшую ситуацию. "Духовное лицо, проводившее таинство крещения, отстранено. Оснований нам вмешиваться нет", - сказал он.
Ранее в Гатчинской епархии рассказали РИА Новости, что прихожане и до инцидента с ребенком жаловались на грубость игумена Фотия. После обращений священник был переведен из храма Успения Пресвятой Богородицы в деревне Большая Вруда Волосовского района, где служил настоятелем, в гатчинский храм.
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