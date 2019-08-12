Омбудсмен не будет вмешиваться в ситуацию с крещением в Гатчине

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области Тамара Литвинова не планирует вмешиваться в ситуацию с грубым обрядом крещения в Гатчине, сообщили в аппарате детского омбудсмена.

В воскресенье в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как игумен Фотий при крещении ребенка с силой окунает его в воду с головой, несмотря на крики мальчика и попытки матери его забрать. Это видео вызвало широкий общественный резонанс и возмущение как свидетелей обряда, так и пользователей соцсетей. Игумен отстранен от священнослужения за неподобающее поведение. Как сообщил РИА Новости источник в силовых органах, мать ребенка обратилась с заявлением в полицию.

"Уполномоченный осуждает действия священника как физического лица, нанесшего травмы ребенку. Независимо от статуса, никакое физическое лицо не вправе причинять ущерб и наносить травмы ребенку. Тем не менее, уполномоченный в данный момент в ситуацию вмешиваться не планирует", - говорится в сообщении на сайте омбудсмена.

В пресс-службе отметили, что обращение от матери ребенка в аппарат уполномоченного не поступало.

Как рассказал РИА Новости помощник детского омбудсмена Ленобласти Игорь Лиозко, епархия, в чье подчинение входит Гатчинский район, оперативно отреагировала на произошедшую ситуацию. "Духовное лицо, проводившее таинство крещения, отстранено. Оснований нам вмешиваться нет", - сказал он.