В Дагестане в ДТП погибли три человека

МАХАЧКАЛА, 12 авг — РИА Новости. В Дагестане три человека погибли в результате ДТП, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по республике.

Собеседник агентства уточнил, что ВАЗ 2106, выезжая с обочины, столкнулся с Honda.

Авария произошла около 15:00 мск в районе населенного пункта Геметюбе Бабаюртовского района.

Как уточнило в своем Instagram МВД республики, в результате ДТП погибли водитель ВАЗа и два его пассажира.