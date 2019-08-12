В Дагестане в ДТП погибли три человека

МАХАЧКАЛА, 12 авг — РИА Новости. В Дагестане три человека погибли в результате ДТП, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по республике.
Собеседник агентства уточнил, что ВАЗ 2106, выезжая с обочины, столкнулся с Honda.
Авария произошла около 15:00 мск в районе населенного пункта Геметюбе Бабаюртовского района.
Как уточнило в своем Instagram МВД республики, в результате ДТП погибли водитель ВАЗа и два его пассажира.
Водителя иномарки доставили в больницу с различными травмами.
11 августа, 20:15РИА НовостиВ крупном ДТП в Подмосковье погибли пять человек