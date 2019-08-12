Председатель Мосгордумы объяснил невозможность переноса выборов

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников рассказал РИА Новости, по какой причине нельзя перенести выборы в столичный парламент.

Ранее один из незарегистрированных кандидатов в МГД предложил главе ЦИК Элле Памфиловой провести выборы в конце осени.

Как пояснил Шапошников, день голосования устанавливается федеральным законодательством.

"Согласно федеральному закону № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", днем голосования на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий соответствующих органов. Так что отменить или перенести выборы нельзя", — сказал председатель МГД.

Он отметил, что перенести выборы можно "только в исключительных случаях".

"В нашей ситуации никаких оснований для отмены или переноса выборов в Мосгордуму нет", — заключил Шапошников.

Выборы в Мосгордуму

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избиркомы допустили до участия 233 человека, 57 отказали (на прошлых выборах отказ в регистрации получили почти в два раза больше кандидатов – 107).

При этом при проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.