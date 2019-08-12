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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Председатель Мосгордумы объяснил невозможность переноса выборов

16:38, 12 августа 2019
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© Фото : пресс-служба МосгордумыПредседатель парламента Москвы Алексей Шапошников
Председатель парламента Москвы Алексей Шапошников
© Фото : пресс-служба Мосгордумы
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников рассказал РИА Новости, по какой причине нельзя перенести выборы в столичный парламент.
Ранее один из незарегистрированных кандидатов в МГД предложил главе ЦИК Элле Памфиловой провести выборы в конце осени.
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Как пояснил Шапошников, день голосования устанавливается федеральным законодательством.
"Согласно федеральному закону № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", днем голосования на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий соответствующих органов. Так что отменить или перенести выборы нельзя", — сказал председатель МГД.
Он отметил, что перенести выборы можно "только в исключительных случаях".
"В нашей ситуации никаких оснований для отмены или переноса выборов в Мосгордуму нет", — заключил Шапошников.
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Выборы в Мосгордуму

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избиркомы допустили до участия 233 человека, 57 отказали (на прошлых выборах отказ в регистрации получили почти в два раза больше кандидатов – 107).
При этом при проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
В ходе выборов впервые в стране пройдет эксперимент по дистанционному электронному голосованию.
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Выборы в МосгордумуЦИКМайя ГришинаАлексей ШапошниковВалентин ГорбуновМосковская городская думаМоскваПолитика
Популярные комментарии
А почему ради Яшина должны что то переносить, он что, центр Вселенной?
12 августа, 17:32
evt68
29200012
Не надо ничего отменять или переносить. Покажем голосами на выборах. Народу пора высказаться и показать свое отношение к ним, а то лепят тут белых и пушистых.
12 августа, 18:12
aa.yast
1030102
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