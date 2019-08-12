Порошенко получил две повестки на допросы в сентябре

КИЕВ, 12 авг - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко в понедельник получил две повестки на допросы в сентябре в государственном бюро расследований, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

Ранее в понедельник Порошенко прибыл в Госбюро расследований на допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой". После допроса он заявил, что события вокруг телеканала "Прямой" дают основания говорить, что происходит попытка рейдерского захвата канала, инициатором которого является Портнов.

"Порошенко получил сегодня сразу две новые повестки к следователям на начало сентября", - написал Портнов в своем Telegram-канале.

Он также сообщил, что адвокат Порошенко подал ходатайство о двухнедельном отпуске, мотивируя этим невозможность прихода экс-президента на допрос в ближайшие недели.