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РИА Новости
Школа волонтера

На Канонерском острове в Санкт-Петербурге убрали почти 3 тонны мусора

16:39, 12 августа 2019
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© Предоставлено пресс-службой проекта "Чистые игры"На Канонерском острове в Санкт-Петербурге убрали почти 3 тонны мусора
На Канонерском острове в Санкт-Петербурге убрали почти 3 тонны мусора
© Предоставлено пресс-службой проекта "Чистые игры"
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. 11 августа на Канонерском острове в Санкт-Петербурге прошли "Чистые игры", в них приняли участие 145 человек. Вместе с жителями города бороться за чистоту вышли студенты из Италии, Австрии, Индии, Египта, Турции, Алжира, Пакистана, Македонии и Китая, разделившиеся на пять команд, сообщили организаторы "Чистых игр".
В Японии прошли первые Чистые игры
29 октября 2018, 15:17Школа волонтера
В Японии прошли первые "Чистые игры"Участники акции, приняв участие в сортировке отходов, отметили, что их большая часть - неяпонского происхождения.
"Канонерский остров мы выбрали неслучайно. В Кировском районе это одно из немногих мест массового отдыха. После прогулок и посиделок здесь, к сожалению, остается немало мусора. Перед "Чистыми играми" не стоит задачи убрать все. Мы стараемся привлекать новых участников, чтобы они задумывались о проблемах экологии и смотрели на отходы по-другому. На нашей акции можно набрать все в один пакет, а можно отсортировать пластиковые бутылки, металл, стекло и покрышки. На игре вы получите за это больше баллов, а после все это отправится в переработку", – отметил пиар-менеджер проекта "Чистые игры" Никита Студилов.
Около 6 тысяч волонтеров примут участие в Чистых играх во Всемирный день чистоты
7 сентября 2018, 18:00Школа волонтера
6 тысяч волонтеров заявлено на "Чистые игры" во Всемирный день чистотыБолее 5 тысяч экологических волонтеров и 600 событийных волонтеров со всей страны заявлены на всероссийский квест по уборке мусора "Чистые игры", сообщил основатель и руководитель проекта Дмитрий Иоффе.
"Чистые игры" зародились в 2014 году. На данный момент в них принимают участие 66 регионов России, а также Индия, Украина, Вьетнам, Нигерия, Япония, Казахстан, Венесуэла и Китай. В общей сложности игры объединили 46 тысяч участников из 270 городов мира. Всего было собрано 945 тонн мусора. С момента основания проекта в Санкт-Петербурге в "Чистых играх" участвовали 6 тысяч человек, собравшие 145 тонн мусора.
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