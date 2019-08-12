На Канонерском острове в Санкт-Петербурге убрали почти 3 тонны мусора

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. 11 августа на Канонерском острове в Санкт-Петербурге прошли "Чистые игры", в них приняли участие 145 человек. Вместе с жителями города бороться за чистоту вышли студенты из Италии, Австрии, Индии, Египта, Турции, Алжира, Пакистана, Македонии и Китая, разделившиеся на пять команд, сообщили организаторы "Чистых игр".

"Канонерский остров мы выбрали неслучайно. В Кировском районе это одно из немногих мест массового отдыха. После прогулок и посиделок здесь, к сожалению, остается немало мусора. Перед "Чистыми играми" не стоит задачи убрать все. Мы стараемся привлекать новых участников, чтобы они задумывались о проблемах экологии и смотрели на отходы по-другому. На нашей акции можно набрать все в один пакет, а можно отсортировать пластиковые бутылки, металл, стекло и покрышки. На игре вы получите за это больше баллов, а после все это отправится в переработку", – отметил пиар-менеджер проекта "Чистые игры" Никита Студилов.