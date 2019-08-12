В Новосибирске пятерых рабочих засыпало землей

КРАСНОЯРСК/БАРНАУЛ, 12 авг - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства инцидента с рабочими в Новосибирске, на которых обрушился грунт во время работы на объекте, сообщили РИА Новости в СУ СК области.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел в понедельник.

"По предварительным данным, у троих повреждений нет, двоим понадобится более тщательный осмотр медиков. Жертв нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время по данному факту начата доследственная проверка.

Позже в СУ СК уточнили, что инцидент произошел в технологической траншее в 150 метрах от территории, прилегающей к аэропорту "Толмачево". Предварительно установлено, что подрядной организацией проводились работы по изъятию грунта с целью прокладки коммуникаций к зданию, расположенному за территорией аэропорта. В ходе подготовки стен траншеи произошел частичный сход грунта со стен на рабочих.