В Челябинске проведут проверку после ранения журналистки из пневматики

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 авг – РИА Новости. Полиция Челябинска проводит проверку по факту ранения из пневматического оружия местной журналистки Юлии Зябриной, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД.

"Происшествие зарегистрировано. По данному факту сейчас проводится проверка, по результатам которой в установленные законом сроки будет принято процессуальное решение", – сказала собеседница агентства.