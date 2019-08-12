В Челябинске проведут проверку после ранения журналистки из пневматики

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 авг – РИА Новости. Полиция Челябинска проводит проверку по факту ранения из пневматического оружия местной журналистки Юлии Зябриной, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД.
По данным радиостанции "Эхо Москвы" в Челябинске, сотрудницу редакции газеты "Общественный защитник" Юлию Зябрину ранили возле подъезда ее дома на проспекте Победы. Как заявила радиостанции Зябрина, ей в голову выстрелили из пневматического ружья, случившееся, по ее мнению, может быть связано с ее публикациями на антикоррупционную тематику.
"Происшествие зарегистрировано. По данному факту сейчас проводится проверка, по результатам которой в установленные законом сроки будет принято процессуальное решение", – сказала собеседница агентства.