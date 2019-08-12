В Красноярске загорелся склад на площади 2,5 тысячи квадратных метров

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Склад загорелся на площади 2,5 тысячи квадратных метров в Красноярске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На улице Шахтеров горит складское здание из металлических конструкций на площади 2,5 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пожару присвоен третий номер сложности. Борьбу с огнем в настоящее время ведут 35 человек и 11 единиц техники.
#красноярск что-то горит, пока новостей нет в интернете pic.twitter.com/zV1ogKGQMh— Yuriy B. (@beliynightsochi) 12 августа 2019 г.