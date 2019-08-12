В Красноярске загорелся склад на площади 2,5 тысячи квадратных метров

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Склад загорелся на площади 2,5 тысячи квадратных метров в Красноярске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"На улице Шахтеров горит складское здание из металлических конструкций на площади 2,5 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пожару присвоен третий номер сложности. Борьбу с огнем в настоящее время ведут 35 человек и 11 единиц техники.