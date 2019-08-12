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РИА Новости

В Красноярске загорелся склад на площади 2,5 тысячи квадратных метров

15:35, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Склад загорелся на площади 2,5 тысячи квадратных метров в Красноярске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На улице Шахтеров горит складское здание из металлических конструкций на площади 2,5 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пожару присвоен третий номер сложности. Борьбу с огнем в настоящее время ведут 35 человек и 11 единиц техники.
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